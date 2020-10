Van egy részvénypiaci statisztika, ami szerint Trump nyerheti a választást

Az amerikai elnökválasztás véghajrájában vagyunk, a választásokig már csak valamivel több, mint egy hét van hátra. Az indexeknek a hétfői esések után nagy emelkedést kell mutatniuk a statisztika szerint, melyet a CFRA Research tett közzé. Arra jutottak, hogy 1944-ig visszamenőleg vizsgálva,hogy az elnökválasztást megelőzői 8 naptári napon az S&P 500 19-ből 17szer emelkedett, így statisztikailag majdnem 90 százalék esély van arra, hogy emelkedést látunk az előttünk álló időszakban. A kutatás szerint 1928 óta 87 százalékban a hivatalban lévő elnök nyert, ha az S&P 500 a választást megelőző 3 hónapban pozitív hozamot ért el, és jelenleg pozitív tartományban tartózkodunk.

Az S&P 500 1944-től vizsgálva átlagosan 2,5 százalékkal emelkedett az elnökválasztást megelőző 8 napban. A legnagyobb emelkedést messze a 2008-as pénzügyi válság közepette érte el, akkor az S&P 500 18,5 százalékot száguldott a medvepiac ellenére. Ez volt az a választás, ahol Barack Obamát választották meg az USA elnökének. A piac ezt követően új mélypontokra esett vissza, négy hónappal később érte el a mélypontot, mielőtt megkezdődhetett volna a történelem leghosszabb, több mint 10 éven át tartó bikapiaca.

A két visszaesés akkor történt, amikor a republikánus jelölt legyőzte demokrata ellenfelét. 1988-ban George H.W. Bush győzött Michael Dukakissal szemben, míg 1968 Richard Nixon győzelmét hozta Hubert Humphrey ellenében.

Tegnap komoly esés bontakozott ki, az S&P 500 1,9 százalékkal került lejjebb, míg a Dow 2,3 százalékkal csökkent. A piacok gyengesége nagyrészt az Egyesült Államokban és Európában növekvő koronavírus eseteknek tulajdonítható.

A lehetséges oltás megérkezését egy pillanatra félretéve még mindig fennáll az esélye jelentősebb szigorításoknak mind az USA-ban, mind Európában. Írország 6 hetes zárlatot rendelt el, amely szerint a lakosoknak lakhelyükhöz képest 5 kilométeren belül kell tartózkodniuk, de korlátozták a kiskereskedelmi üzletek és éttermek nyitvatartását is. Az Egyesült Államok minden állama a szövetségi kormánytól függetlenül dönthet koronavírus intézkedésekről, így nem kizárt, hogy további korlátozások érkezhetnek ősszel vagy télen.

A volatilitás is felpörgött, a befektetők egyre idegesebbek a választási eredményének bizonytalansága miatt. Egy ideig úgy tűnt, Biden simán nyer, október 12-én még 10,2 százalék előnyt mért a Real Clear Politics, de a legutóbbi vita után szorosabbá vált a verseny, a hétfői közvéleménykutatás szerint 7,9 százalékra olvadt Biden előnye. Még ha a közvéleménykutatók egyetértenek is abban, hogy a demokrata párt és Joe Biden nyeri a választást, a felmérések már korábban is tévesnek bizonyultak, elég csak a Brexit népszavazásra gondolni. A Wall Street pedig nagyon nehezen kezeli a bizonytalanságot, így valószínűleg volatilis időszak elé nézhetünk.

A hétfői esés ellenére az S&P 500 augusztus 3.-a óta 2,7 százalékkal került feljebb.

Az index pozitív teljesítménye a választásokat megelőző 3 hónapban előrevetítheti a hivatalban lévő elnök győzelmét. 1928 óta a hivatalban lévő elnök 87 százalékban nyerte a választást, ha a vezető amerikai tőzsdeindex a választás előtti utolsó 3 hónapjában pozitív teljesítményt mutatott.

Az S&P 500 a koronavíris válság ellenére is közel 5 százalékkal emelkedett az évben, az elmúlt egy hétben azonban 1,2 százalékot csökkent.

(Marketwatch)

Címlapkép:Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images