Zuhan az osztrák piac: Esik az Erste, a Raiffeisen és az OMV árfolyama is

A rossz nemzetközi hangulat nyugati szomszédunkat sem kíméli, az osztrák ATX is esik. Az ottani cégek is rendelkeznek érdekeltségekkel más országoknak, elég csak az Erste, a Raiffeisen vagy az OMV-re gondolni, melyeket szintén megviselne egy esetleges teljes európai lezárás. Néhány nagyobb cég már junius közepe óta folyamatosan esik, és közel jár a márciusi mélypontokhoz.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A koronavírus első hulláma és az azt követő első lezárások idején idén február-márciusban 3200 pontról egészen 1600 pont alá esett, vagyis lefeleződött az index értéke, és bár onnan elindult a nemzetközi tőzsdéken jellemző emelkedés, ez azonban június elejére kifulladt, azóta pedig esik az ATX. A június eleji csúcsról közel 20 százalékot esett az index értéke, és ma is az alulteljesítők között található. Az elmúlt két nap nagyon csúnyán fest, a tegnapi nyitóár még 2200 pont volt, azonban ma már 2020 pontnál is járt az árfolyam. Jelenleg egy visszahúzás után 2060 pontnál találjuk az index árfolyamát, mely így is közel 6,5 százalék esésnek felel meg.

Az esést egy építőipar cég, a Wienerberger vezet, amely a februári koronavírus pánik előtti 28 eurós csúcsáról közel 60 százalékot esett, majd 120 százalékos emelkedés után október közepére érte el lokális csúcsát. Az akkori 25 eurós árfolyamról két hét alatt közel 16 százalékkal került lejjebb, a vállalat jelenleg 21,5 euró árfolyamon forog. A cég árfolyama ma közel 5 százalékkal esik.

Az OMV teljesítménye jellemzően követi a régiós olajipari részvények teljesítményét. Az olajár esése és a koronavírus járvány miatti keresletvisszaesés együttesen alaposan megviselték az cég árfolyamát. A vállalat mindenkori csúcsát 2018 elején állította be, akkor közel 56 eurót kellett adni egy részvényért, majd 2019 végén ezt újra megközelítette, de azóta meredek esésben van a cég árfolyama. A november eleji lokális csúcsról 2020 február közepére közel 45 euróra esett az árfolyam, majd az esés a koronavírus válságban begyorsult. 2020 március végére érte el mélypontját 16,3 eurónál, majd a jó nemzetközi hangulatban június elejéig közel 36 euróig emelkedett az árfolyam. A vállalat árfolyama azóta komoly csökkenésben van, mostanra 20 euró környékére zuhant vissza, és egyre közelebb ér márciusi mélypontjához.

A Raiffeisen 2018 februárjában érte el történelmi csúcsát, akkor közel 35 eurót kellett adni a cég részvényéért. Az azóta eltelt időben esik az vállalat árfolyama, 2020 február közepére 21 euróig esett, majd a koronavírus miatt begyorsult, és márciusban közel 10,5 euróig esett a társaság árfolyama. A kedvező hangulatban 18 euróig pattant vissza június elejére, azonban azóta mostanáig lefele csorgott az árfolyam, és jelenleg 12,3 eurónál tartózkodik, ez 3 százalék esésnek felel meg.

Az Erste 2018 márciusában érte el mindenkori csúcsát, akkor 43 euróért lehetett megvenni egy részvényt azóta azonban esik az árfolyam. A koronavírus válság elején, februárban még közel 35 eurónál állt a bank részvényének árfolyama, azonban a válságban gyorsan megközelítette a 15 eurót. A közel 57 százalékos meredek esést gyors felpattanás követte, a cég árfolyama 61 százalékos emelkedés után közel 25 euróra emelkedett. A június eleji lokális csúcs óta azonban esik a cég árfolyama, amely mostanra 17 euróra csökkent, és egyre közelebb van a márciusban beállított mélypont.

Címlapkép:Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images