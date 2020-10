Amundi: növekedett a nem túl optimista várakozások esélye

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"A pandémia fokozódó második hulláma miatt makrogazdasági szempontból a korábbi nem túl optimista várakozásaink esélyei növekedtek. Alap-szcenáriónk szerint a fejlett világban az idén 6-8 százalékos lehet a visszaesés, miközben a feltörekvő régiók átlagban 1-2 százalékos mínusszal megúszhatják (az ex-Kína fejlődő piacok ugyanakkor akár 5-6%-ot is eshetnek átlagosan 2020-ban). Ezek eredője egy globális 3-4 százalék körüli recesszió. A járvány miatti recesszió legnagyobb vesztese az EU lehet, itt 2020-ban akár 8-10 százalékos GDP zuhanás is előfordulhat. A nagy kérdés a válságból való kilábalás időzítése és intenzitása. Az idei gyenge bázisról indulva jövőre jó esélye van egy kifejezetten erős visszapattanásnak, különösen, ha a vakcina megjelenése a várakozásoknak megfelelően alakul. Az üzleti bizalmi indexek egyelőre et a forgatókönyvet erősítik. Az infláció egyelőre világszerte visszafogott maradhat, de a kereslet fokozatos élénkülése felfelé mutató kockázatot jelenthet, elsősorban az USA-ban.

Az év hátralévő részére vonatkozóan a részvénypiaci kilátásokat semlegesen ítéljük meg, 2021-hez viszont óvatos optimizmussal közelítünk. 2020 hátralévő részére, valamint 2021 elejére a fejlett világban a koronavírus második hulláma, az amerikai elnökválasztás kimenetele, valamint az amerikai és európai fiskális ösztönző csomagok elfogadása körüli viták jelentik a bizonytalanságot.

A fentiekből kifolyólag eredeti tervünk alapján haladunk tovább a portfólióépítésben. A szeptember végi korrekcióhoz hasonlóan a jelenlegi, október végi esést is a részvénysúly további emelésére használjuk fel. Emlékeztetés-képpen, április végén még a portfólió részvényhányadát egy óvatos 10%-ban határoztuk meg. Akkori tervünk az volt, hogy ezt majd havi 5%-ponttal emeljük 12 hónapon át az időzítési kockázatot minimalizálandó, így a maximális részvénysúly 70% lehet 2021 áprilisának végére. A célunk továbbra is, hogy a Covid 19 és az amerikai elnökválasztás által fémjelzett rázós időszakban fokozatosan növeljük a részvénysúlyt, lehetőleg a korrekciókat megvéve („buy the dips”), hogy a világgazdaság normalizálódását már jelentős kockázati kitettséggel várjuk.

Az 5%-os részvénysúly emelést ezúttal kelet-közép-európai részvények formájában valósítjuk meg. A KKE-i részvények esetében különösen igaz, hogy az árazási diszkont a többi releváns részvénypiachoz képest olyan mértékben megnőtt, hogy az megkerülhetetlenné teszi a régiót az értékalapú befektetők számára. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy válságok után a KKE-i részvényeket szokta a leglassabban felzárkóztatni a piac a gyorsabban felpattanó, magas bétájú piacokhoz. De ami késik, nem múlik, addig pedig inkább a relatíve magas osztalékhozamoknak örülhetnek a befektetők.

A portfólióban az arany súlyát 15%-on tartjuk. Az ingatlan kitettségünk továbbra is minimális, a portfólió 5%-át alkotja. Továbbra is fontosnak tartjuk megőrizni a puskaport ezért a készpénz állományunkat magas szinten, 25%-on tartjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.