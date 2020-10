Raiffeisen: változatos hónap volt az október

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Változatos hónap lett az október. Az első felében a szeptemberi esés után fordulatot láttunk, két héten keresztül emelkedett a piac, megközelítve a szeptember eleji csúcsokat, legalábbis az amerikai indexekben. Euróba hasonló pályát írt le, de ott még szeptemberben is messze voltunk az idei tetőktől. Ez változott meg a hónap második felére, ami folyamatos, gyorsuló esést jelentett. Emögött a vírus esetszámok újbóli gyorsuló növekedése áll, ami elsősorban Európában jelentősen megnövelte a lezárások újra bevezetésének kockázatát, sőt Németország és Franciaország már be is jelentett új lezárásokat. Ehhez adódik hozzá az Egyesült Államok politikai kockázata. Lekerült a napirendről rövidtávon az újabb költségvetési élénkítő csomag, annak elfogadása már csak a november 3-i választások után, de méginkább az új elnöki adminisztráció és kongresszus felállását követően, jövő januárban várható. További kockázatot jelent, hogyha az elnöki poszt és a szenátusi többség másik párt kezébe kerül, az jelentősen korlátozhatja bármilyen jövőbeli csomag nagyságrendjét.

A piaci irányát egyfelől az amerikai választási eredmények, másfelől a koronavírus fertőzés terjedése és az annak kezelésére hozott intézkedések gazdasági költsége, illetve a vakcina-fejlesztéssel kapcsolatos hírek fogják meghatározni.

Ezek közül az első elég kiszámíthatatlan, bár a közvélemény-kutatási adatok igen nagy eséllyel demokrata győzelmet jeleznek előre. A piaci reakció azonban még ez esetre is nehezen megjósolható. A politikai térkép hasonlóan fontos eleme ugyanis a szenátusi többség alakulása, illetve az új elnöki adminisztráció tényleges iránya is eltérhet a választások előtt várttól, elég csak Trump 2016-os győzelmére gondolni. Így azt gondoljuk, hogy erős pozícióvállalás a választások előtt nagy kockázatot jelent, érdemesebb lehet inkább az eredmények ismeretében kedvező lehetőségeket keresni.

A vírus alakulása ennél kiszámíthatóbbnak tűnik jelenleg. Látható, hogy a korlátozások enyhítésével sajnos a fertőzések gyorsulása is együtt jár. Ez a kórházi kapacitások kimerüléséhez közeledve újabb intézkedéseket kényszeríthet ki, amire a piac eséssel reagálhat. Azt gondoljuk azonban, hogy a forgatókönyv hasonló lehet a tavaszihoz, a korlátozások eredményt fognak hozni, ráadásul egy engedélyezett vakcina megjelenése teljesen átrajzolhatja a középtávú várakozásokat. Így egy nagyobb esésre inkább vételi lehetőségként tekinthetünk.

A hazai részvénypiac továbbra is gyengén teljesít, köszönhetően elsősorban a globálisan gyenge októbernek, illetve szektorális összetételének. Jelentős változást itt is a vakcina engedélyezése eredményezhet. Gyengén teljesít a forint is, bár ez nem egyedi jelenség most, a régiós devizák közül több is a márciusi mélypontok körül tartózkodik.

Összességében nem változtatunk relatíve óvatos portfóliónkon, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy a következő hónapban érdemes szorosabban követni a piaci eseményeket."