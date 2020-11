Tállai: két év alatt duplázott a babakötvény

A Magyar Államkincstár (MÁK) online szolgáltatásai révén az eddiginél nagyobb lehet a növekedés az állampapíroknál, köztük a babakötvénynél is - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) mellett többek között babakötvényt is lehet online venni - húzta alá Tállai András. Két év alatt megduplázódott a babakötvénybe fektetett összeg, már 100 milliárd forintnál is nagyobb összeg kamatozik a gyermekeknek - tette hozzá.

Beszámolt arról is, hogy csak az elmúlt négy hónapban mintegy 13 ezer új számlát nyitottak, és az érdeklődés az év vége felé egyre jobban nő. Igaz, hogy már 230 ezer gyermeknek van babakötvénye, de a Kincstár legfrissebb kimutatása szerint mintegy egymillió, 2005. december 31-e óta született gyermeknek nincs még a babakötvény összegét nyilvántartó Start-számlája. Az online számlanyitás nekik is segíthet - jegyezte meg az államtitkár. A MÁK-nál az értékpapírszámla-vezetés ingyenes, és a jegyzés, az adás-vétel, az újrabefektetés, a kamat- és törlesztésfizetés is díjmentes. A MÁK-nál készpénzfelvételi díj és pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség sincs – emelte ki Tállai András.

