Pozitív vakcinahírek, tépik az autógyártók részvényeit

A pozitív vakcinahírekre a világ részvénypiacain hatalmas rali indult be, az eddig agyonvert szektorok szárnyalnak. A hagyományos autógyártók részvényei is óriásit mennek, a befektetők elkezdték beárazni a mobilitás visszaállását a normális kerékvágásba. Az emelkedés széles körű, az eddig is jól teljesítő EV gyártók is pluszban nyithatnak, de az igazi rali az európai autógyártók piacán tapasztalható.