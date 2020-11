Megtakarítási piaci felsővezetők: felkészültünk a második hullámra

Bár a termék már megvan, a koncepció kész, egyelőre nem lesz nyugdíjkötvény – mondta el Kurali Zoltán, az ÁKK vezére a Portfolio Öngondoskodás 2020 konferenciájának vezérpaneljében. A megtakarítási piaci felsővezetők is többnyire egyetértenek abban, hogy az elmúlt 10 év legfontosabb piaci innovációja a MÁP+ megjelenése volt. Szó esett arról is, hogy a tavaszi koronavírus-válság rengeteg lehetőséget teremtett a piacokon, a második hullámra pedig mindenki felkészítette a tevékenységét.

A konferencia nyitóelőadásait követő panelbeszélgetésben megtakarítási piaci felsővezetők vitatták meg az öngondoskodási piac aktualitásait:

Biró Gergely, a Diófa Alapkezelő elnök-vezérigazgatója szerint az elmúlt 10 évben a legfontosabb változásként a magyar öngondoskodási piacon a lakossági állampapírok megjelenését lehet megemlíteni. A MÁP+ beépítésével a portfólióba kockázatosabb termékeket is el lehet adni az ügyfeleknek portfólió-szemléletben, ilyen szempontból tehát pozitív a termék megléte.

A sikerdíjszámítás kapcsán kiemelte, hogy teljesen logikus, hogy a benchmarknak összhangban kell lennie a mögöttes eszközökkel, így jó ötletnek tartja ennek a piacnak az egységes szabályozását.

Egy válság általában egy tisztitótűz, ilyenkor mindig kiderül, hogy ki milyen alapokra építette a portfóliót. A mostani pandémiának a tisztitótűz jellege nem igazolódott be, gyorsan jöttek vissza a piacok.

Ez az időszak ugyanakkor lehetőséget teremtett a folyamatok átgondolására és a digitalizáció még nagyobb sebességbe kapcsolására.

Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy kialakult egy diverzifikált adósságkezelési platform, a lakossági állampapírok piacán az utóbbi években számos változást léptettek érvénybe annak érdekében, hogy ezek a termékek valóban csak a lakosság számáras legyenek elérhetőek, tőkeáttétel használata nélkül. A globális piacon kialakult negatív reálkamatot nézve úgy gondolják, hogy az áraszási politika konzisztens.

Kitért arra is, hogy nyáron nagyobb lejáratok voltak a lakossági állampapírok piacán, emiatt a bruttó értékesítések nyilván csökkentek. Úgy véli, hogy a lakossági megtakarítások nagyjából egyharmada jön be a lakossági állampapírok piacára éves szinten, ez 1000 milliárd forintos nettó növekedést jelent. Az sem szabad elfelejteni, hogy idén mintegy 900 milliárddal csökkent az intézményi kézben lévő lakossági állampapír-állomány. Így bár a bruttó értékesítés csökken, a nettót kell nézni, mivel ez mutatja a lakosság valódi keresletét.

A nyugdíjkötvény kapcsán elmondta, hogy elemeztek egy hosszabb futamidejű lakossági papírt, elkészült egy szerintük jó termék, de a pandémiás helyzet miatt úgy döntöttek, hogy ezt nem vezetik be, maradnak a már megszokott termékeknél.

A termékötlet megvan, de egyelőre nem vezetik be, később azonban újra előjöhet – tette hozzá.

Pandurics Anett, a Posta Biztosító elnök-vezérigazgatója és a MABISZ elnöke kitért arra, hogy a biztosítási piac kicsit más piacon verseng, mint a többi megtakarítási termék, de az igaz, hogy a lakossági állampapírok ilyen mértékű kereslete mindenkinek feldobja a labdát.

Beszélt arról is, hogy az életbiztosítások piacán nem sikerült érdemben növelni a díjbevételeket, de nem szabad elfelejteni a hátteret, mégpedig a szocialista lenyomatot a lakosság megtakarításait nézve. A leghosszabb távú megtakarítási piac termékeknek van a legnehezebb dolguk, ilyen szempontból a szektor jól teljesített. A második negyedéves számok szerint az ügyfelek tudatosak voltak és nem nyúltak hozzá a hosszú távú megtakarításokhoz, de azért érdemes megvárni a harmadik negyedéves számokat is. Kérdés, mennyire lehetséges teljesen digitális eszközökkel fennmaradni ezen a piacon.

Benczédi Balázs, az MKB-Pannónia Alapkezelő vezérigazgatója szerint lehetőségként kellett megélni ezt a MÁP+-os kihívást, úgy látja, az elmúlt egy évben alkalmazkodott a piac ahhoz, hogy nagyobb kockázatot kellett vállalni. Fel kell nőniük a portfóliómenedzsereknek a szuperállampapírhoz, és az elmúlt időszakban a pandémia megteremtette a lehetőséget az értékteremtésre. Úgy látja, kellően innovatív volt a megtakarítási piac a MÁP+ megjelenése után.

Kitért arra is, hogy a volatilis piacok lehetőségeket is teremtenek, jó pár válságot átélt már az alapkezelői piac, de ezek azok a helyzetek, amelyekből ki lehet tűnni. Ezekből a piaci helyzetekből tanulni kell, de az MKB-Pannónia Alapkezelő kapcsán kiemelte, hogy versenyképesek tudtak maradni.

A sikerdíjak számítására vonatkozó új szabályozás kapcsán elmondta, hogy ez nem új keletű, folyamatosan asztalon volt ez. Jó iránynak tartja az egységes szabályozást, ez mindenkinek jót fog tenni, különösen az ügyfeleknek, mivel összehasonlíthatóbbak lesznek a termékek. Mindebben a felügyelet is partner.

Vasas Norbert, a CIB Bank vagyonkezelési üzletág-vezetője úgy gondolja, hogy a MÁP+-szal sikerült elérni azt, hogy a lakosságot a hosszabb távú megtakarítások felé tereljék. Ő is úgy véli, hogy a portfólióépítésben a szuperállampapír egy biztos alap.

Tavasszal a pandémia idején nagyjából felvázolták azokat a folyamatokat, amelyek mentén digitálisan is folytatni tudják tevékenységüket. Jelenleg már teljesen online lehet intézni a jelzáloghitel-felvételt, ugyanezt a folyamatot a megtakarítási szegmensre is át tudják vinni – mondta. Az ügyfelek kiszolgálásánál a telefonos és online kiszolgálás meg fog maradni a jövőben is – tette hozzá.

Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. elnök-vezérigazgatója, az Igazgatóság elnökének elmondása szerint ők voltak talán az egyetlen olyan szereplők, akik nyertek a MÁP+ megjelenésével, mivel új terméket kaptak a kínálatba, ez új ügyfeleket hozott. Az állampapír és az LTP nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak. Mindkettő hosszú távú öngondoskodási forma, eltérő megtakarítási ütemmel és befektethető összegekkel.

Jó tapasztalatokra tettek szert a koronavírus első hullámában, visszaállt az értékesítés a korábbi mederbe. Az ügynökök a videóbankárt használják, ennek segítségével kötik meg a betéti szerződéseket. Mivel számítottak rá, hogy érkezik majd a következő hullám, ezért ezt a lehetőséget fenntartották. Ez az időszak rávilágított arra, hogy mennyire felgyorsult az ügyfelek hozzáállása a technológiai megoldásokhoz. Hozzátette, hogy készülnek olyan fejlesztéssel, amelynek segítségével az online kötött szerződéseket is be tudják fejezni online.