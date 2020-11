Rég láttunk ilyen számokat - Leküzdötték a koronavírust a magyar alapok

Nyolc hónap kellett hozzá, de sikerült felállniuk a magyar befektetési alapoknak a koronavírus okozta gödörből: október végére a szektor kezelt vagyona visszakúszott a február végi szinthez.

6486 milliárd forintnyi vagyont kezeltek a hazai befektetési alapok október végén, legutoljára február végén állt itt a vagyonmutató, tehát a magyar alapoknak sikerült visszaépíteniük a koronavírus miatti vagyonvesztést.

Márciusban a koronavírus-járvány hatására az alapok kezelt vagyona 6000 milliárd forintra esett vissza, ezt nyolc hónap alatt sikerült visszahoznia a szektornak arra a szintre, ahol a világjárvány előtt volt.

A vagyon visszaépítésében a kereslet mellett a hozamok is fontos szerepet játszottak. Májustól az alapok iránti kereslet helyreállt és folyamatosan érkezett be a friss tőke a szektorba, emellett a hozamok is sokat hozzátettek a vagyon visszaépítéséhez.

Múlt hónapban a legkeresettebb kategória az ingatlanalapoké volt 21,6 milliárdos nettó tőkebeáramlással, ezeket a kötvény, a részvény, majd a vegyes alapok követték.

Az abszolút hozamú alapok iránt egyelőre nem állt helyre a kereslet, a kategóriából múlt hónapban több mint 3 milliárd forint távozott.

Az idei eddigi nettó értékesítéseket nézve a részvényalapok állnak a legjobban 72 milliárdos összesített tőkebeáramlással az évben, de nem sokkal maradnak le a kötvény- és vegyes alapok sem. Az ingatlanalapok a növekvő kereslet és a pozitív hozamoknak köszönhetően hamarosan pluszba fordulhatnak:

Idén eddig egyértelműen az ingatlanalapok kategóriája teljesít a legjobban.

Amennyiben a vagyonváltozásból kiszűrjük a tőkeáramlások hatását, akkor azt kapjuk, hogy október végével bezárólag az ingatlanalapok már közel 5%-ot hoztak befektetőiknek.

A második helyen a kötvényalapok állnak 2,7%-kal, nem sokkal lemaradva pedig a pénzpiaci alapok jönnek több mint 2%-os hozammal.

A részvényalapok hátránya októberben tovább nőtt, mát több mint 11%-os veszteséget kellene ledolgoznia a kategóriának, az abszolút hozamú alapok teljesítmény ugyanakkor valamelyest javult a szeptemberi értékhez képest, jelenleg 15,3%-os mínuszban vannak.

