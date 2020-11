Milyen lesz a jövő múzeuma?

A művészetek és a média világában közismert, nemzetközi hírű tanácsadó, kutató és író 1964-ben született Budapesten. A többek között a The New York Timesban és az ArtForumon is publikáló szakember tanácsadó cége, az András Szántó LLC világszerte vezető múzeumok, vállalatok és alapítványok munkáját segíti. Szántó az Art Basel Conversations sorozatának visszatérő moderátora, részt vett a new yorki Metropolitan Múzeum 2014-ben induló, globális múzeumvezetői kollokviumának kidolgozásában, stratégiai és programfejlesztési tanácsokkal látta el az Andy Warhol Alapítványt, a Guggenheim Alapítványt és az UNESCO-t is. Közreműködött vezető nemzetközi márkák és globális szinten is meghatározó művészeti kezdeményezések fejlesztéseiben, például a BMW és az Art Basel közös, BMW Art Journey nevű projektjében.

Szántó András (Forrás: Bocconi Students Art Society)

Miután a múzeumok ideiglenesen bezártak a 2020-as pandémia alatt, a New Yorkban élő kulturális stratéga egy virtuális beszélgetés-sorozatot kezdeményezett a legnevesebb nemzetközi múzeumok vezetőivel. A megkérdezett igazgatók nyíltan beszéltek a kihívásokról és a művészeti múzeumokban rejlő kiaknázatlan lehetőségekről.

A The Future of the Museum: 28 Dialogues kiválóan reflektál a gyorsan növekedő, változó és sokszínű múzeumi szféra világszerte megfigyelhető kísérleteire: az új működési modellek fejlesztésében gyakran Latin-Amerika, Ázsia, Afrika és Ausztrália intézményei járnak élen. A pandémia rávilágított számos múzeum időszaki kiállításokra alapozó üzleti modelljének rejtett gyengeségére, valamint az állami és magántámogatások korlátozottságára is. Az interjúk feltárják a különböző módszereket, ahogyan a múzeumok új bevételi forrásokat keresnek, valamint azokat az új ötleteket, melyek a látogatók elkötelezettségének és az intézményvezetés korszerűsítésének növelését hozhatják.

Lee Mingwei: Sonic Blossom - Art Gallery of South Australia, Adelaide (Forrás: AAsArchitecture)

A dialógusok betekintést nyújtanak továbbá abba is, hogy a világ múzeumai miként találják fel és értékelik újra magukat a megváltozott környezetben. A 28 beszélgetés mindegyike egy-egy, a mai és a jövőbeli művészeti intézmények szempontjából releváns, konkrét témát jár körbe. A könyv ismerteti a múzeumi szektor meghatározó trendjeit, emellett betekintést nyerhetünk a múzeumok mindennapi működésébe és innovatív tevékenységeibe is, a technológiai újításokat és a modern marketing megoldásokat is beleértve.

A könyvben szereplő múzeumvezetők négy tucat intézményért felelnek: az összesen 7 millió műtárgyat évente több mint 36 millióan látogatták meg összesen a pandémia kitörése előtt. András interjúalanyainak köre a világ 6 kontinensének 14 országára terjed ki. Olyan nagy new yorki múzeumok vezetőivel készített interjút, mint a The High Line, a The Metropolitan Museum of Art és a Brooklyn Museum, de a londoni Royal Academy of Arts, a pekingi UCCA Center for Contemporary Art, a Tel Aviv Museum of Art, a fokvárosi Zeitz Museum of Contemporary Art és a melbourne-i Australian Center for the Moving Image igazgatója is szerepel a kötetben.

Az angol nyelven írott könyvet Európában 2020. november 30-án a Hatje Cantz adja ki; nyomtatott vagy elektronikus (e-book) formában a honlapon megvásárolható.

Art Gallery of South Australia, Adelaide (Forrás: Play&Go Adelaide)

Szerző: Tóth Franciska, műtárgy.com

Címlapkép: A New York-i Metropolitan Múzeum (Forrás: Town & Country Magazine)