Itt a lista: ebbe fektet a világ egyik leggazdagabb embere, Warren Buffett

Az intézményi befektetőknek negyedévente be kell jelenteniük az általuk kezelt vagyon változásait az amerikai tőzsdefelügyelet felé, ennek eredményeként láthatjuk a világ legnagyobb és legsikeresebb alapkezelőinek vásárlásait és eladásait, vagyis, hogy hogyan gondolkodnak, mibe fektetnek a profik. Warren Buffett cége, a Berkshire negyedéves jelentése a legjobban vártak között van a Wall Street-en, most láthatjuk azt a nyolc céget, amelynek a részvényeiből az elmúlt negyedévben vásárolt. A vásárlások fele a gyógyszeripari szektorból került ki, de növelte részesedését a Bank of Americában, és a most slágerbefektetés EV cégek helyett egy hagyományos autógyártót részesít előnyben.

Abbvie

Az Abbvie az egyik gyógyszergyártó, amelynek a részvényéből Buffett a negyedévben vásárolt. A társaság zászlóshajója a Humira nevű készítmény, melyből bevételei közel 45 százalékát szerzi, de a cég saját fejlesztése az Imbruvica, amely szintén vezető készítmény a saját szegemensében. Az Abbvie emellett olyan gyógyszerekkel is rendelkezik, mint a Skyrizi és a Rinvoq, amelyek értékesítése gyors ütemben növekszik. A vállalat a tevékenységének további diverzifikálása céljából megvásárolta az Allergant, amely a Richterrel is partneri kapcsolatban áll, és többek közt a botox kezelés tulajdonosa. Az Abbvie egy klasszikus „Buffett-részvény”, alacsony árazás mellett, mindössze 8,1-es P/E-rátán forog, és reatíve magas, 5,1 százalék a papírok osztalékhozama.

Buffett új részesedése a vállalatban közel 2,1 milliárd dollárt ér.

Az Abbvie árfolyama az elmúlt 1 hónapban közel 21 százalékkal került feljebb, és az elmúlt napok ralijával a korábbi lokális csúcs, 100 dollár felett zárt. A vállalat a hónapban közel 10 százalékos osztalékemelést is bejelentett, így kedvelt célpont az osztalékbefektetők körében is.

Merck & Co.

Az egészségügynél maradva Buffett a Merck részvényeiből is vásárolt. A vállalat legfontosabb és legjövedelmezőbb gyógyszere a Keytruda, amelyet 20 különböző indikációra hagytak jóvá, és 2028-ig továbbra is szabadalmi védelem alatt áll. Ezen kívül az eredmények alapján a Keytrudát a jövőben további betegségekkel szemben is használhatják, ilyen lehet például az emlőrák és a vastagbélrák. A Merck papírjai közel 3,2 százalékos osztalékhozamot nyújtanak, a részvények 17,7-es P/E-rátán forognak. A vállalat legfontosabb gyógyszereinek egyike sem veszti el szabadalmát 2022-ig, és a Keytruda hosszan képes lesz biztosítani az általában hosszú ideig tartó gyógyszerfejlesztések költségeit.

A társaság árfolyama a járvány elején még közel 28 százalékot esett, ám a gyors visszapattanás után szeptember elején érte el lokális csúcsát, ekkor közel 88 dollár volt az árfolyam. A negyedévben esett az árfolyam, és a vakcinahírek sem mozgatták meg lényegesen a cég árfolyamát. Az október végi lokális mélypont óta közel 8 százalékkal került feljebb, de ez inkább a cég körüli híreknek köszönhető.

Bristol-Myers Squibb

A vállalat egy globális gyógyszeripari szereplő, amely nagy tapasztalattal rendelkezik a sikeres felvásárlások és partnerségek terén. A társaság legutóbbi komoly felvásárlása a Celgene 74 milliárd dolláros felvásárlása volt. A Celgene erős porfólióval rendelkezik a rákellenes gyógyszerek piacán, amelyek jellemzően nagyon erős árazási helyzetben vannak, bár az Egyesült Államokban egyre nagyobb a politikai nyomás a gyógyszerek árazásának szabályozására. A társaság legnagyobb bevételét a Revlimid hozza, de 2022-től kezdődően a generikus gyógyszergyártók is elkészíthetik, így várhatóan csökkenni fog az általa generált bevétel. Csoportszinten a bevételek csökkenésétől valószínűleg azonban nem kell tartani, mivel a társaságnak 6 olyan gyógyszere is van, amely a klinikai tesztek végső fázisában jár. A harmadik negyedévben a Bristol-Myers bruttó árrése 6,1 százalékkal 76,3 százalékra bővült, és jelenleg közel 3 százalékos induló osztalékhozammal lehet megvásárolni. Buffett most megvásárolt részesedése 1,8 milliárd dollárt ér, ez jelenleg a vállalat részvényeinek közel 1,5 százalékát jelenti.

A vállalat árfolyamát erősen érintette a koronavírus járvány, a február végi 65 dollárról 45 dollárra esett a cég árfolyama. A gyors visszapattanás után oldalazik az árfolyam, idén közel 3 százalékkal került lejjebb, de az elmúlt egy hónapban ugyanennyivel értékelődött fel.

Snowflake

A Berkshire már szeptemberben, a nyilvános részvénykibocsátás előtt megerősítette, hogy 2,2 százalékos tulajdonrészt szerzett a felhőalapú adatszolgáltatásokat nyújtó cégben. A Snowflake megvásárlása meglepetést okozott sok Buffett-et követő befektetőnek, mivel a milliárdos befektető szinte mindig elzárkózott a technológiai vállalatoktól, és legfőképpen a nyilvános részvénykibocsátástól.

A valóságban valószínűleg a Berkshire portfóliókezelői, Todd Combs vagy Ted Weschler voltak azok, akik fantáziát láttak a vállalatban. A Snowflake jelenlegi piaci kapitalizációja 76 milliárd dollár, így Buffett részesedése jelenleg közel 1,6 milliárd dollárt ér.

A Snowflake-et szeptember közepén vezették be a tőzsdére, de már az első nap 319 dollárig emelkedett az árfolyam, melyet gyors esés követett közel 210 dollárig. A kibocsátás óta eltelt időben gyorsan mozog a cég részvényárfolyama, november közepe óta közel 18 százalékkal került feljebb.

T-Mobile US

A Sprinttel való egyesülést követően a telekommunikációs óriás a szolgáltatók versenyében a Verizon mögött, és az A&T előtt áll, így a második pozíciót foglalja el. A társaság árbevétele 74,2 százalékkal, eredménye 44 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, jórészt a Sprint felvásárlásának köszönhetően, így a vállalatban komoly növekedést láthatunk. Az elemzők arra számítanak, hogy az 5G elterjedése jelentős piaci katalizátor lesz az elkövetkező években, és Buffett a T-Mobile-t tekintheti a legerősebb szereplőnek a piacon. A társaság kapitalizációja jelenleg közel 158 milliárd dollár, míg a Berkshire új részesedése 314 millió dollárt ér.

A cég árfolyamát hosszabb távon nem érintette meg a koronavírus, időlegesen esés után az árfolyam történelmi csúcs körül található, idén kiváló teljesítményt nyújtva az árfolyam közel 63 százalékkal került feljebb.

Pfizer

Buffett egészségügyi szektori befektetései közül ez kecsegtet a leggyorsabb felértékelődéssel. A Pfizer néhány hete arról számolt be, hogy a 3. fázis eredményei alapján a koronavírus vakcinajelöltje 95 százalékos hatékonyságú. A Pfizer és partnere, a BioNTech nemrég nyújtott be kérelmet az oltás sürgősségi engedélyezésére az Egyesült Államokban, és valószínűleg 2021-re széles körben elérhetővé válik. A potenciális koronavírus vakcina mellett a Pfizer diverzifikált porfólióval rendelkezik, ideértve a Prevnar, az Ibrance és az Eliquis gyógyszereket is. A részvény jelenleg 10,6-os P/E-rátán forog és 4,2 százalék osztalékhozamot nyújt. A társaság piaci kapitalizációja jelenleg közel 203 milliárd dollár, Buffett újonnan szerzett részesedése 133 millió dollárt ér.

A vállalat árfolyama nagyot esett a koronavírus járvány kitörésekor, a februárban még közel 40 dolláros árfolyam március közepére 28 dollárra esett. Az esés utáni gyors felpattanás után július végére új lokális mélypontra esett, majd a biztató vakcinahírek és eredmények miatt emelkedett az árfolyam. A koronavírus-vakcinával kapcsolatos jó hírek megjelenés után közel 16 százalékot emelkedett az árfolyam, azonban azóta csökkenő pályán halad, és mostanra a bejelentés előtti szintre ért.

Bank of America

Buffett első alkalommal az európai adósságválság idején, még 2011-ben fektetett be a cégbe. A befektető régóta erősen hisz a bankokban, de az elmúlt negyedévekben csökkentette kitettségét a szektor legtöbb vállalatában. A Bank of America a kivétel, amelyben Buffett nemhogy csökkentette, de egyesen növelte részesedését. A harmadik negyedévben további 85 millió részvényt vásárolt, és ezzel részesedése már 1,03 milliárd részvényre tehető, amivel a társaság 11,9 százalékát birtokolja. Buffett 27,7 milliárd dolláros részesedése a Berkshire második legnagyobb pozíciója az Apple mögött.

A Bank of America árfolyamát szintén megviselte a járvány, a vállalat részvénye értékének közel felét vesztette el február és március közepe között. Bár a mélypont óta az árfolyam mostanra közel 52 százalékkal került feljebb, idén még mindig 22 százalék mínuszban áll, annak ellenére, hogy az árfolyam csak az elmúlt 1 hónapban 10 százalékkal került feljebb.

General Motors

Miközben az elektromosautó-gyártók piacán - már évek óta - óriási rali zajlik, Buffett távol tartja magát a szektortól, és nem vásárolja az olyan felkapott cégeket, mint a Tesla, a Nio, az Xpeng, vagy akár a Workhorse. A gyorsan nagyra növő és egyelőre nagy veszteségekkel működő EV-vállalatok részvényeivel ellentétben a General Motors csak 7,2 P/E -n forog, és a harmadik negyedévben 4 milliárd dolláros nettó eredményt jelentett. A pénztermelés segít abban, hogy a vállalat sikeresen álljon át az elektromos autók gyártására. A Berkshire 80 millió darab GM részvényt birtokol, 3,4 milliárd dollár értékben.

A GM árfolyama közel 56 százalékkal került lejjebb a járvány kezdetét követő egy hónapban, de a mélypontról június elejére közel 100 százalékkal került feljebb. Egy nagyobb esést követően szeptember elején már a 30-32 dolláros sávban mozgott az árfolyam, és egy korrekciót követően szeptember végétől emelkedik. A cég árfolyama idén közel 22 százalékkal került feljebb.

(CNBC)

Címlapkép: 2017 Daniel Zuchnik via getty Images