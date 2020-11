Mérsékelt elmozdulás a tengerentúlon, emelkedik a Nasdaq

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tegnap nagy rali bontakozott ki az amerikai tőzsdéken, a hálaadás hete van, és jó hírek tömkelege érkezett a héten, aminek örülhettek a befektetők. Donald Trump nem blokkolja tovább Joe Biden hozzáférését a fontos nemzetbiztonsági információkhoz, újabb vakcinahír is érkezett, és a hálaadás hete hagyományosan erős a tőzsdéken. Ennek megfelelően tegnap új csúcsot állított be a Dow Jones, de az S&P 500 és a Nasdaq is tovább emelkedett. Ázsiában vegyes képet láthattunk, úgy tűnik, a piacok konszolidálódhatnak az elmúlt két nap száguldása után, és a nyitástól távolodva az európai piacokon vegyes elmozdulásokat láthatunk. Az amerikai piacon rontott a hangulaton a vártnál rosszabb heti munkanélküliségi adat, de az S&P 500 és a Dow esése mellett a Nasdaq emelkedik.