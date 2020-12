A jó hangulat ellenére a Bitcoin újra esésbe kapcsolt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A múlt heti történelmi csúcsok után korrekció kezdődött az amerikai tőzsdéken, az S&P 500 és a Dow Jones negatív tartományban, míg a Nasdaq minimális emelkedés mellett fejezte be a kereskedést. Az ázsiai piacokon már javult a hangulat, űgy tűnik a kínai gazdaság teljesen kiheverte a koronavírus járvány hatását, újabb erős makroadat érkezett és ennek hatására a többi ázsiai tőzsde is emelkedett. A határidős indexek mindegyike emelkedést mutat, így jó hangulatban indult a kereskedés Európában. Az amerikai piacon is remek hangulat uralkodik, az S&P 500 a tőzsdei kereskedést megelőző kereskedésben történelmi csúcsa közelében jár.