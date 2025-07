Itt az idő kidobni két részvényt a Csodálatos Hetesből? Mutatunk két papírt, amik most nagyot mehetnek

Két részvény igencsak kilógott idén a Csodálatos Hetesek közül az árfolyam alakulását tekintve, az Apple és a Tesla jelentősen alulteljesítette a többi technológiai óriásvállalatot. Egyes szakértői vélemények szerint ha a befektetési portfóliódban a Csodálatos Hetesre fogadtál, akkor érdemes most megfontolni, hogy a két papírt másra cseréld. Mutatunk is két részvényt, amikben lehet most potenciál.