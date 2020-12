Öt éve nem látott merészség a profi magyar befektetőktől: zsákolják a részvényeket

Több mint öt éve volt utoljára olyan a Portfolio által gyűjtött és közzétett havi portfólió-ajánlók történetében, hogy a mostani magas, 33%-os szintre ugrott a részvénybefektetések aránya a magyar szakértők átlagos mintaportfóliójában. A november szinte csak a jó hírekről szólt a piacok számára, lezárult az amerikai elnökválasztás és kedvező vakcinahírek jöttek, de azért nem árt figyelni a buktatókra, amelyekről bővebben a portfóliómenedzserek írnak havi ajánlóikban.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a novemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB-Pannónia Alapkezelő.

Bizakodnak a piacok

Novemberben két fronton is fontos válaszokat kapott a befektetési piac. Az egyik részről fény derült az USA következő elnökének személyére, Donald Trumpot Joe Biden váltja majd a poszton.

De talán még az amerikai elnökválasztásnál is fontosabb és reménykeltőbb hír, hogy múlt hónapban először a Pfizer és a BioNTech, majd a Moderna és később az AstraZeneca jelentették be, hogy sikerült kifejleszteniük és tesztelniük nagy hatásosságú oltóanyagukat, amelyek forgalmazása a gyorsított egészségügyi jóváhagyást követően várhatóan hónapokon vagy akár heteken belül elkezdődhet.

A fenti hírekre a piacok is kedvezően reagáltak. A Russel 2000 index át tudta törni a 2018-as szintet és új csúcsra ment, a Dow Jones index pedig történetében először áttörte a lélektanilag fontos 30000-es határt. A tőzsdék rendkívül optimistán tekintenek a jövőbe, és úgy tűnik, hogy a lehető legjobb szcenáriót árazzák be.

Ahogyan azt a portfóliómenedzserek is megjegyzik, novemberben elkezdődött az ágazatok közti rotáció. Az elsősorban online térben tevékenykedő technológia szektor mellett a lemaradó, de az oltóanyag várható széleskörű használata következményeként javuló kilátásokkal bíró value-befektetések, a klasszikusabb szektorok (telekom, bank, energia) felé fordult a befektetők figyelme, de a gyorsabb kilábalás reményében a járvány miatt súlyosan érintett ágazatok is jól teljesítettek (légiközlekedés, turizmus, szállodaipar, szabadidő tevékenységek).

A fenti tényezők a kockázatvállalási hajlandóság emelkedése irányába hatnak, ami a fejlett kötvénypiacok szempontjából nem jó hír, igaz, a kötvénypiacok számára továbbra is komoly támaszt nyújtanak a jegybankok és a kormányok összehangolt támogató akciói.

Íme a mintaportfóliók

A hazai portfóliómenedzserek által összeállított fiktív befektetési portfóliókban egyértelmű elmozdulás látszik a kockázatosabb eszközök felé, míg pénzpiaci és alternatív kitettségét inkább leépítette a legtöbb befektető.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget viszont immár hazai kötvényekben tartják a befektetők, ezután a pénzpiaci eszközökben látnak most nagyobb fantáziát a válaszadók, amit a fejlett piaci részvények követnek.

Az elmúlt hónapokhoz képest jelentősen visszaesett a pénzpiaci eszközök súlya, a részvényeké pedig 30% fölé emelkedett, amire nem volt példa az elmúlt öt év allokációit nézve:

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép: Shutterstock