Füstbe mennek a dohánycégek? - Így hatott a koronavírus a dohányiparra

A dohányzás az utóbbi évtizedekben egyre inkább visszaszorulóban van, a leszokást különböző programok, és az országok egyre keményebb adózási szabályai is segítették. A dohányipari vállalatok a volumencsökkenést folyamatos áremelésekkel próbálják ellensúlyozni, amellyel egyelőre sikeresen kerekednek felül a negatív trendeken, és emelkedő profitról és enyhén emelkedő árbevételről számolnak be. A koronavírus járvány kitörése kiváló ok lehetett volna az elsősorban a tüdőt károsító vírus miatt a leszokásra, ám mégis, ezzel ellentétes folyamatok zajlanak le. Világszerte, az otthonaikba bezárt emberek a szorongás, az unalom, a stressz és társadalmi elszigeteltség miatt többet dohányoznak, ezért a dohánycégeknek is jól megy. Megnéztük, hogy befektetésként hogy néznek ki a dohányipari vállalatok részvényei.