Elvéreztek, de talpraálltak a magyarok kedvenc befektetései – Itt vannak a friss hozamok

Lassan kilenc hónap telt el azóta, hogy a világ tőzsdéi összeomlottak a koronavírus-krízis súlya alatt és magukkal rántották a magyar befektetési alapokat is. Bár még sok alap van mínuszban idénre, jó hír, hogy még a legdurvábban beszakadt alapok többsége is szépen elkezdett visszakapaszkodni az idei mélypontról. Az OTP Supra például, a krízis egyik nagy vesztese, november végéig 16,5%-os pluszba került a márciusi összeomlás óta, de a magyarok által legkedveltebb alapok is mind pluszban vannak.