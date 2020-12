Hogyan értékelik a szakértők a 2020-as műtárgypiacot?

Az idei évet nemcsak nehézségek jellemezték, hanem innováció, összefogás és párbeszédek is. A nemzetközi művész világ neves alakjai az Art Newspapernek számoltak be arról, hogy hogyan értékelik a több szempontból is meghatározónak tekinthető 2020-as évet, valamint, hogy véleményük szerint mire számíthatunk 2021-ben.

Marc Spiegler, az Art Basel igazgatója szerint 2021-ben az emberek a pandémia okozta social distancing (társadalmi távolságtartás) és lockdown (lezárás) után újra élőben szeretnének majd találkozni egymással és a művészettel is, emellett kiemelte, hogy a digitalizáció szerepe a szektorban hosszú távon is meghatározó lesz. Victoria Siddall, a Frieze igazgatója szerint fontos látni, hogy az év nemcsak kihívásokkal volt teli: a helyzethez való alkalmazkodás rávilágított a közösség erejére, mely számos együttműködéshez vezetett. A művészeti világra jellemző nyitottság lehetővé tette új technológiák, platformok alkalmazását, így a műtárgyak online térben zajló eladását is. Ő is kiemelte, hogy az embereknek hiányzik, hogy élőben találkozzanak egymással és a művészettel, ezért a művészettel való interakció nem fog örökre csak a virtuális térre korlátozódni.

Rakeb Sile (Addis Fine Art, Addis Abbaba és London) felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az évben számos együttműködés jött létre a galériák és forprofit vállalatok tulajdonosai között. A műtárgyvásárlás terén megfigyelhető egy trend, mely szerint az emberek inkább helyben vásárolnak műveket, mint külföldről. Ebben szerepet játszik az utazások ideiglenes korlátozásán kívül a környezettudatosság is. Szerinte a művészeti vásárok újragondolása elengedhetetlen. Nicholas Maclean (Ekyn Maclean, London és New York) optimista, mert a művészet mindig is egyfajta menedékként szolgált az embereknek az ideihez hasonló bizonytalan időkben. Szerinte New York marad a művészeti piac központja, melyet Hong Kong követ, Európában pedig London marad a Brexit ellenére is, hiszen a nemzetközi befektetőknek továbbra is vonzó marad.

Guillaume Cerutti, a Christie's aukciósház vezérigazgatója úgy véli, 2021-re a szektornak át kell gondolnia prioritásait, és nemcsak az elit kiváltságának, hanem sokkal elérhetőbbnek kellene lennie. Charles F. Stewart, a Sotheby's aukciósház vezérigazgatójának véleménye szerint 2020 volt a digitális élmény éve, ezzel szemben 2021 a fizikai élmény éve lesz, melyben felértékelődnek a fenntarthatósági és egyéb társadalmi célok is.

Melanie Clore, a londoni Clore Wyndham művészeti tanácsadó cég társalapítója úgy látja, hogy a következő évben kevesebb vásár, aukció és Zoom, de annál több személyes és élő találkozó várható, és minden szereplőnek meg kell értenie a bizalom, a tudás és a kapcsolatok hosszú távú előnyét. Maureen Bray, az Art Dealers Association of America (ADAA) ügyvezető igazgatója szerint a galériáknak csak úgy, mint a kisvállalatoknak, át kellett gondolniuk stratégiájukat, erre példa a sok online aukció. Kenny Schachter, new yorki író, művész és műkereskedő örömmel számolt be arról, hogy az emberek milyen nagy számban kezdtek el online aukciókat nézni: a Christie’s és a Sotheby’s bizonyos aukcióit 1 millióan követték figyelemmel. Emily Tsingou, londoni művészeti tanácsadó szerint az idei év után felértékelődik a szakértelem szerepe. A szakértők véleményei alapján elmondható, hogy az idei év megpróbáltatásain kívül rengeteg új lehetőség is született a fejlődésre, melyet a művészeti szereplők a következő évben is igyekeznek hasznosítani.

Szerző: Tóth Franciska, műtárgy.com