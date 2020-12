Itt a terv: újabb 1000 milliárdot öntenének lakossági állampapírba jövőre

Jövőre mintegy 1000 milliárd forintos nettó állománybővüléssel kalkulál a lakossági állampapírok piacán az ÁKK, köszönhetően részben annak, hogy 2021-ben kevesebb papír fog lejárni. Ha ez bejön, akkor jövőre átlépheti a 10 ezermilliárd forintot a lakossági állampapírok állománya.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

2021-ben a költségvetés nettó finanszírozási igénye várhatóan 3332 milliárd forint lesz, amit két forrásból teremtenének elő: mintegy felét az intézményi forintkötvény piacról fogja bevonni az ÁKK (gyakoribb és nagyobb volumenű csereaukciók és egy új, 30 éves zöld kötvény kibocsátás), a másik részt pedig a lakossági állampapírok piaca adja majd, alapozva a MÁP+ sikerére. Továbbra is cél, hogy 2023-ra elérjék a 11 ezermilliárd forintos összértéket - mondta el Varga Mihály a jövő évi finanszírozási terv bemutatásakor.

Kurali Zoltán, az ÁKK vezérigazgatója a jövő évi számokat ismertetve elmondta, hogy a lakossági piacot az elmúlt évek stratégiája fogja meghatározni, lehetőség szerint folytatják a futamidő növelését és a digitális értékesítés felfuttatását.

Jövőre összesen 2355 milliárd forintnyi lakossági állampapír jár majd le, a bruttó kibocsátás pedig 3355 milliárd lesz, tehát 1000 milliárd forintot tesz ki a nettó lakossági állampapír-kibocsátás:

Legutóbb idén augusztusban módosította az ÁKK az idei évre vonatkozó finanszírozási tervet, akkor azt írták, hogy a lakossági értékesítés a vártnál jobban alakult, ezért az ÁKK akkor 882 milliárd forinttal mínusz 1001 milliárd forintról mínusz 119 milliárd forintra emelte a várható lakossági nettó állampapír kibocsátási tervet 2020-ra. Emlékeztetőül, áprilisban még arról volt szó, hogy a lakossági nettó értékesítés 1000 milliárd feletti mínuszban lesz, holott idénre az eredeti tervek szerint még 400 milliárdos plusszal kalkuláltak.

Az, hogy jövőre ilyen jelentősen tűnő mértékben (1000 milliárd forinttal) ugrik a nettó kibocsátás, azzal magyarázható, hogy jóval kevesebb lakossági állampapír jár le, mint idén. Idén a lejáratok egy jelentős részét az intézményi kézben lévő lakossági papírok adták, ezek most javarészt kikerülnek a rendszerből, így jövőre már csak 2355 milliárdnyi lejárt papírral kalkulálnak.

Mindez azt is jelenti, hogy 2021-ben a lakossági állampapírok állománya az idei év végén várható 9324 milliárd forintról 10300 milliárdra nő.

Ez az ezermilliárd forintos állománybővülés jócskán meghaladja az idei évi 100 milliárd körüli értéket, de elmarad a MÁP+ bevezetésének évében látott 1500 milliárd feletti bővüléstől.

Azt az ÁKK vezére külön is kiemelte, hogy az ezermilliárd forintos állománybővülés csak egy konzervatív becslés jövőre, hiszen idén is megvolt a közel ugyanekkora bővülés, ha csak a lakossági befektetőket nézzük.

Kérdés persze, honnan jön majd be ez a plusz ezermilliárd forint a rendszerbe. Az szinte teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a legkeresettebb papír jövőre is a MÁP+ lesz, gyakorlatilag ez az egyetlen konstrukció, amely idén érdemi vagyonbővülést tudott felmutatni. Csakhogy a szuperállampapír elindulásakor egyike volt a fő céloknak, hogy a konstrukció visszaszorítsa a lakosságnál egyre növekvő készpénzállományt, ami, látva a statisztikákat, nem nagyon jött be, a többi, piacon elérhető befektetési termék számára viszont jelentős versenyt támaszt a papír.

Az ÁKK ma annyit még elárult, hogy a már belengetett nyugdíjkötvény konstrukció is készen van, de annak bevezetésével idén még kivártak, talán jövőre erről a papírról is többet megtudhatunk.

Címlapkép: Getty Images