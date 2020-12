Bőven vannak még sikercégek a régióban: kérdés, ki találja meg őket elsőként

Október közepén, 25 milliárd forintos induló tőkével jött létre a PortfoLion által kezelt PortfoLion Regionális Magántőke Alap II. Az EXIM Bank és az OTP közösen, 50-50%-ban biztosítják a tőkét az alaphoz, amelynek célja, hogy régiós cégeket segítsen fejlődni. Az alap célja elsősorban az, hogy regionális cégeket fejlesszen, fókuszterületei közé pedig a digitális technológiák, a szoftverfejlesztés tartozik majd. A Portfolio most a konkrét befektetésekről, a potenciális piacokról és az első hetek tapasztalatairól kérdezte Molnár András vezérigazgatót és Nieder Jenő vezérigazgató-helyettest.

Októberben jelentették be, hogy 25 milliárd forintos induló tőkével jön létre a PortfoLion Regionális Magántőke Alap II (PRMA2). Hol tart most a folyamat, mik az első hetek tapasztalatai?

Molnár András: A bejelentés időpontjában még vártuk az MNB jóváhagyását, ez október legvégén meg is érkezett. Az új alap elindulását mi nem valami új kezdeteként, hanem a sikeres befektetési tevékenységünk folytatásaként éljük meg: az elmúlt években jelenlétünk folyamatosan erősödött a hazai és a régiós piacon, és az elmúlt időszakban kiemelkedően teljesített a portfóliónk. Ennek köszönhetően tudjuk a befektetők bizalmát újra és újra elnyerni.

Nieder Jenő: A befektetési politikánk szerint egyaránt keresünk kezdeti, növekedési és érett fázisú vállalkozásokat, azaz az évek alatt a teljes vállalati életciklust lefedő pénzügyi befektetővé vált a PortfoLion. Ez praktikusan azt jelenti, hogy jellemzően 0,5 millió euró finanszírozási igénytől egészen 20 millió euró mértékig tudunk tőkeemelést, részleges vagy teljes kivásárlásokat lebonyolítani. A PRMA2 elindulásának legfontosabb hozománya, hogy ezzel a forrással mindhárom kategória ugyanolyan tőkeerőssé vált.

Mennyire nehezíti vagy mennyire könnyíti meg a PortfoLion működését a pandémiás helyzet? Mennyire lehet, mennyire kell a munkatársaknak utazni a régióban?

MA: A digitális világot sok más szektorhoz képest máshogyan érintette a koronavírus. A leglátványosabb hatás, hogy a legtöbb elénk kerülő társaság esetében lassulást érzékelünk mostanában a 6-8 hónapos értékesítési ciklus miatt. Ugyanakkor úgy tekintünk erre az időszakra, amikor megfelelő árazással, az általunk képviselt partneri hozzáállással, valamint masszív tőkeerővel érdemes megjelenni a legjobb cégekben. Ezt támasztja alá új befektetéseink száma, az induló alapunk és az egyre nagyobb munkavállalói létszámunk is.

Ezt láthatóan nem csak mi gondoljuk így: 2020 szeptember 30-ig terjedő időszakban 29,5 milliárd euró értékben történtek tranzakciók a kockázati tőkepiacon. 2019 teljes évben ez a szám 37,2 milliárd euró volt, azaz ismerve a VC piac utolsó negyedéves jellemző hajráját, akár ismét rekordot dönthet az aktivitás. Inkább a súlyok csúsztak el és a későbbi fázisú (growth, scale-up) típusú finanszírozás került túlsúlyba.

NJ: Egy ilyen globális kihívás magától értetődően nehezíti a konferenciákhoz, utazáshoz, rengeteg személyes találkozóhoz szokott több mint 20 munkatársunk életét. Márciusban az elsők között álltunk át a szinte teljes mértékben online kapcsolattartásra. Idén 8 tranzakciónk volt, melyből 7 a pandémiás helyzet alatt történt.

Elképzelhetetlen volt korábban, hogy úgy fektessünk be egy cégbe, hogy személyesen nem találkozunk többször a tulajdonosokkal, de ez a helyzet ezt is elhozta.

Két tranzakció esetén végül úgy fektettünk be, hogy még nem volt lehetőségünk személyesen találkozni új partnereinkkel, tulajdonostársainkkal. Természetesen várjuk azt az időszakot, amikor ismét egy tárgyalóban tudunk leülni a jelenlegi és jövőbeni portfoliócégeink vezetőivel, de azt gondolom, hogy a tranzakcióink számából is látszik, hogy könnyen alkalmazkodtunk az új időszakhoz.

A földrajzi fókuszterületek közé a régiós (Magyarország mellett Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Szerbia, Szlovénia, Horvátország) cégeket sorolták: valóban van ekkora potenciál ezekben az országokban? Melyik országban látják a legnagyobb potenciált? Hogy lehet olyan cégeket találni, akiknek jó a termékük/szolgáltatásuk, de finanszírozási nehézségekkel küzdenek? Miért nem éri meg nyugatabbra keresni?

NJ: Jelenleg Európa a világ unikornisainak 11,6%-át adja, messze lemaradva Kínától és az USA-tól. A régióban pedig még csak pár cég tudott kinőni arra szintre, hogy globálisan is meghatározó szerepet érjen el. Ezt mi úgy olvassuk, hogy van növekedés és fejlődési potenciál. A közép-európai régió kiemelkedő STEM oktatása, programozói kapacitása és szaktudása azt hiszem, hogy alátámasztja a gondolkodásunkat, hogy a digitális cégek, digitalizálódó vállalatok irányába fordulunk az új alapunkkal is. A jelenlegi portfóliónk teljesítménye jól mutatja, hogy ez jó irány.

Nem akarjuk eltitkolni azt sem, hogy ezen országok többségében az OTP Csoport, mint erős szereplő jelen van, ezért mind a piacismeret, mind a kapcsolati hálónk jóval erősebb. A megjelölt országokban érzünk jó piaci pozíciót egy 5-20 millió euró közötti befektetési mérettel rendelkező szereplő megjelenésének. Azt érzékeljük, hogy kezdeti fázisban pár millió euró finanszírozást találni egyszerű, illetve 40-50 millió euró feletti tranzakció esetén akár stratégiai, akár pénzügyi befektető is nagyobb valószínűséggel jelenik meg. A kettő méret között találtunk egy olyan rést, ahol talán kisebb a verseny és értékes partnerei lehetünk a cégeknek.

MA: A jó termékkel vagy szolgáltatással rendelkező cégekben mi nem finanszírozási nehézséget látunk, hanem a még inkább nemzetközi, még inkább felgyorsított növekedés lehetőségének kiaknázását. Nem célunk nehéz helyzetbe került cégeket keresni ezzel az alappal, sokkal inkább növekedési tőkét és részleges vagy teljes kivásárlásokat akarunk végrehajtani.

Nyugat-európai lehetőségek is megtalálnak minket, és minden olyan esetben örömmel is fogadjuk ezeket a történeteket, amikor CEE kötődésük van.

Milyen konkrét befektetésekről lehet már tudni? Korábbi sajtóhírek szerint a magyar Banzai Cloud felhő-alapú rendszerfejlesztő, egy lengyel vásárlást segítő startup, az Edrone és a cseh Yieldigo (szintén kiskereskedelmi terület) került a látókörükbe.

MA: A Banzai Cloudot 2018 óta vezető befektetőként támogatjuk, most, két év közös munka után a Cisco bejelentette felvásárlási szándékát a cégre.

Ezzel a régióból érkező, tisztán régiós tudásból építkező, meghatározó exitek listáját bővítettük, amit minden szereplő kiemelkedő sikernek él meg.

Ez a történet mutatja talán leginkább azt a kapcsolatot, ami köztünk és a portfóliónkba kerülő cégek között kialakul: aktív befektetőként nem csak pénzügyi hátteret biztosítunk, de kivesszük a részünket a sikeres üzleti modell kialakításából és a szervezet felépítéséből is. A Banzai Cloud esetében az elejétől kezdve közös célunk volt, hogy egy technológiailag előremutató, értékes projektet vigyünk el közösen az exitig.

NJ: Ezen felül is rendkívül forgalmas negyedévet tudhatunk magunk mögött. Az említett régiós startupokat is beleértve összesen hat tranzakcióban vettünk részt szeptember óta, amelyek között egyaránt voltak korábbi és érettebb fázisú cégek, szerepeltünk önálló és társbefektetőként, legtöbbször vezető szerepben. A NAGISZ Zrt-ben végrehajtott kivásárlás pedig több szempontból is különleges volt: nem csak azért, mert a vállalatcsoport a kelet-magyarországi régió egyik jelentős mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozása, hanem, mert a digitális ágazatban megszerzett menedzsment-szemléletünket és a generációváltás területén összegyűlt tapasztalatainkat különleges iparágban tudtuk kamatoztatni.

Mennyire fontos piac, és mennyire van az alap fókuszában a kereskedelem? Vannak ezen a téren olyan világpiaci trendek, amik miatt érdemes figyelniük erre a szegmensre?

NJ: A kereskedelem is, mint minden iparág digitalizálódik. Az Egyesült Államokban az online kiskereskedelem arányának 1999 végéhez képesti 0,6%-ról 11,8%-ra emelkedéséhez 20 teljes évre volt szükség. 2020 első két negyedévében ez az arány 11.8%-ról 16,1%-ra nőtt. Itt, ahogy lassan minden iparágban, számomra nagyon érdekes megfigyelni, hogy hogyan lett a külső megtűrt IT-s szolgáltatásokból, pár év alatt támogatott terület a vállalatokon belül, majd pedig az utóbbi 2-3 évben kritikus erőforrás és stratégiai szereplő a felsővezetői döntéshozatalban. Öt évet ugrottunk előre a krízisnek köszönhetően.

MA: Nem csak a magas hozzáadott értékű üzleti szolgáltatócégekre, hanem a közvetlen fogyasztói kapcsolatokkal rendelkező vállalkozásokra is nagy hangsúlyt fektetünk. Idén például befektettünk a pepita.hu-ba, ami egy dinamikusan fejlődő online áruház. Az alapítók megegyeznek a Szállás.hu alapítóival, tehát nem csak az ismeretség nyúlik vissza régre, de a korábbi sikerek egyfajta garanciát is nyújtanak. A lengyel startup befektetésünk, a Yieldigo is a kereskedelmi szereplők árazási mechanizmusát javítja mesterséges intelligencia alapon. Itt szintén nem csak a technológia fontos, hanem az alapítók szemlélete is: az, ahogy megreformálják az e-kereskedelmi gyakorlatokat.

A másik 2020 végi befektetésünk, az edrone pedig ugyan közvetlenül nem kapcsolódik a kereskedelemhez, de hisszük, hogy az e-kereskedelmi szereplők egykapus marketingrendszerének fejlesztésével jelentősen hozzá fognak járulni ahhoz, ahogy a jövőben vásárolunk.

Prioritás tehát, hogy helyi cégekből regionális vagy globális szereplőket építsenek: vannak már most olyan cégek a fókuszban, akikben benne van ez a fajta potenciál?

NJ: Mindegyik portfóliócégünket úgy választjuk ki, hogy jelentős európai vagy akár globális fejlődési potenciállal rendelkezzen. Nagyon fontos lépés, hogy a PortfoLion a nemzetközi terjeszkedés - mely minden hazai piacon jelentős sikereket elérő társaság számára kiemelt fontosságú - masszív kihívásai mögé tud megfelelő szaktudást, tranzakciós tapasztalatot és szükséges tőkét biztosítani.

A Szállás.hu sikeres nemzetközi felvásárlásai, terjeszkedése jól mutatja, hogy egy agilis, motivált management és egy tőkeerős, profi befektető hogyan tud egy hazai vezető szereplőből 5 országban jelenlévő, 4 év alatt árbevételének ötszörösére hízó regionális vezető céget felépíteni.

MA: Szeretnénk a portfóliócégeinkkel közösen értéket teremteni és valóban hatni a gazdasági és társadalmi környezetünkre. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy egy vállalati IT működést megreformáló vagy egy oktatást újraértelmező projektnek hamarabb szavazunk bizalmat, mint például egy sokadik tömeggyártásra kitalált tucatterméknek, hiába szólnak ez utóbbi mellett a profitabilitási mutatók. Az, ha a régióból érkező alapítóknak eleve európai vagy globális víziói vannak, nagyon sokat hozzátesz ehhez a várt hatáshoz, a közös értékszemlélethez.

