Konkurenciát kaphat a Tesla, egy igazi bálna szállhat be az elektromosautó-gyártásba

A kínai internetes vállalatóriás, amely már eddig is fejlesztett autonóm vezetési technológiát, és internetkapcsolat infrastruktúra kiépítésben is fontos szerepe van, most a szerződéses elektromos autógyártást fontolgatja. A vállalat – a források szerint - még nem vetette el egy többségi tulajdonú közös vállalkozás létrehozását sem.

A cég előzetes tárgyalásokat folytat olyan autógyártókkal, mint a Geely, a CAG és a China FAW Group.

A felek közül a Baidu nem kommentálta az értesülést, a CAG azt közölte, hogy stratégiai együttműködés folytat a Baidu-val, és minden további együttműködés további tárgyalások után lehetséges, a Geely nem ismert el semmit, míg a FAW nem válaszolt a megkeresésre.

A Baidu még 2017-ben alapította az autonóm vezetést fejlesztő Apollo nevű részleget.

Az egység főként a mesterséges intelligenciával működő technológiát fejleszti és szállítja, olyan autógyártókkal dolgozik együtt, mint a Geely, Volkswagen, Toyota és a Ford.

A Baidu ezen kívül önálló autonóm taxiszolgáltatást működtet Go Robotaxi néven. A volán mögött egyelőre biztonsági sofőrök vannak, a szolgáltatás jelenleg Peking mellett összesen 3 városban elérhető, ám három év alatt 30 városra kívánják kiterjeszteni. A múlt héten

jóváhagyást kapott a cég, hogy Pekingben 5 autót biztonsági sofőrök nélkül teszteljenek.

Az autógyártás remek növekedési lehetőséget jelentene a Baidu számára, amely így diverzifikálni tudná a bevételeit. A fő tevékenysége, az internetes keresési üzletágban a növekedés lelassult, a bevételek csak 2 százalékkal nőttek tavaly.

A Baidu idén közel 29 százalékkal került feljebb, csak a múlt hónapban 13,8 százalékkal emelkedett.

Címlapkép: TPG/Getty Images