Mibe fektessek 2021-ben?

Húzós év volt 2020, sok szempontból: gyakorlatilag az egész évet végigkísérte a koronavírus és ennek társadalmi, egészségügyi, gazdasági hatásai, a piacok ide-oda csapkodtak, eddig elképzelhetetlennek tűnő pénzeket öntöttek a jegybankok a gazdaságba, a technológiai részvények eszement emelkedést mutattak, volt egy zökkenőmentesnek korántsem mondható amerikai elnökválasztás, év végére pedig a vakcinahírek hoztak átütő optimizmust. Ilyen év után különösen izgalmas, mit tartogathat a 2021-es év, így megnéztük, mibe érdemes fektetni a következő 12 hónapban.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Mi lesz a gazdasággal?

A Világbank már a tavaly év közben kiadott előrejelzésében rámutatott arra, hogy 2020-ban a legtöbb országot recesszió fenyegeti a koronavírus miatt, a fejlett országok gazdasága mintegy 7%-kal esett vissza tavaly, ugyanakkor feltételezve, hogy 2021-ben a vakcinák hatására lassan helyreáll az élet. A Világbank globális átlagban egy 4,2%-os GDP-növekedést prognosztizált, a nagyobb fellendülés egyértelműen a fejlődő piacokon indulhat meg. A főbb régiókra és országokra vonatkozó előrejelzései:

Magyarország kapcsán egyébként 2021-re vonatkozóan az Európai Bizottság adta ki a legoptimistább GDP-előrejelzést, amely szerint idén akár 6%-kal is nőhet a magyar gazdaság.

A legtöbb elemzőház is egyetért abban, hogy 2021-ben jöhet a fellendülés a koronavírus után , ehhez nagyban hozzájárulnak a koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatos pozitív hírek is, mivel számos gyógyszercég kezd bele oltásának tömeggyártásába.

2020 a végtelen monetáris és fiskális ösztönzőkről szólt, ugyanakkor többen is felhívják arra a figyelmet, hogy idén akár nagyobb problémák is lehetnek a hitelmoratórium és kormányzati támogatás megszűnésével, több cég kerülhet fizetési nehézségek közé , így érdemesebb inkább az erős mérleggel bíró vállalatok felé kacsintgatni.

, így érdemesebb inkább az erős mérleggel bíró vállalatok felé kacsintgatni. A fentiekhez kapcsolódik, hogy amennyiben a vártnál gyorsabban indul be a gazdasági növekedés a világban, akkor a nagy jegybankok hamarabb léphetnek a szigorítás útjára, ez pedig megint csak elveheti a támogató környezetet a vállalatok mögül.

Joe Biden megválasztásával a konszenzusos vélemény, hogy kisebb volatilitásra lehet számítani a piacokon , kérdés azonban, hogy alakul majd Kína és az USA – Donald Trump alatt igencsak megromlott – viszonya , illetve milyenek lesznek a további geopolitikai kapcsolatok, például Oroszország vonatkozásában.

, kérdés azonban, – Donald Trump alatt igencsak megromlott – , illetve milyenek lesznek a további geopolitikai kapcsolatok, például Oroszország vonatkozásában. Ha valamire, akkor a klímaváltozásra az eddiginél is jobban ráirányította a figyelmet a koronavírus, egyre több olyan intézkedés születik, amely szigorítja különféle vállalatok és termékeik károsanyag-kibocsátását, emellett egyre több cég jön rá arra, hogy a befektetői értékteremtés egy fontos darabjáról van szó. A világban egyre jobban terjednek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat felölelő ESG-befektetések, az ESG-sztenderdeknek megfelelő vállalati jelentéseket pedig egyre több cég sajátítja el. Nem véletlenül, hiszen több tanulmány is rávilágított arra, hogy az ESG-részvények és befektetések értékállónak bizonyultak és sok esetben hozamelőnnyel is bírnak hagyományos társaikhoz képest.

Nem riadsz vissza egy kis kockázattól?

Magyar részvények:

Meglehetősen volatilis évet zárt a magyar BUX-index tavaly, a tavaszi koronavírus-válság csúnyán odacsapott a magyar tőzsdének is, amelyből bár valamennyire sikerült magához térnie a magyar részvénypiacnak, nem láthattunk olyan emelkedést, mint például a tengerentúlon. Ennek egyik fő oka az lehetett, hogy a magyar tőzsdén többségben vannak a ciklikus szektorok részvényei, márpedig a bankok és olajipari vállalatok részvényeit inkább kerülték a befektetők 2020-ban, a figyelem egyértelműen a technológiakapcsolt vállalatokra irányult. Ugyanakkor éppen ez a „gyengesége” lehet idén a nagy erőssége a hazai részvénypiacnak: alapvetően olcsónak tekinthetőek a magyar részvények, és mivel többségükben a ciklikus szektorokba tartoznak, van bennük felértékelődési potenciál. Több elemzőház kimondottan kedveli a régiós piacokat, már ami a 2021-es előrejelzéseket illeti.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Külföldi részvények:

Ha feltételezzük, hogy a monetáris és a fiskális politika is hosszabb távon támogató lesz, akkor mindez erős támaszt kell, hogy nyújtson az elmúlt időszakban lemaradó, ciklikusabb piaci szegmensek felé történő rotációnak . Sok elemzőház azt tanácsolja, hogy a befektetők csökkentsék a kitettségüket a nagy technológiai cégekben, és növeljék a kitettségüket a fejlődő piaci részvényekben .

. Sok elemzőház azt tanácsolja, hogy a befektetők csökkentsék a kitettségüket a nagy technológiai cégekben, és . Ha Amerika, akkor érdemes lehet a közepes kapitalizációjú cégeket preferálni a Nasdaq 100 vállalataival szemben. Miután az amerikai tech cégek ellenállók voltak a gazdasági sokkal szemben, és felülteljesítők is voltak tavaly, így várhatóan a nagy amerikai tech cégek nyomás alá kerülhetnek, ha valóban V-alakú, vagy legalább Nike-pipa alakú lesz a gazdaság helyreállása – írja szintén a SocGen elemzése.

preferálni a Nasdaq 100 vállalataival szemben. Miután az amerikai tech cégek ellenállók voltak a gazdasági sokkal szemben, és felülteljesítők is voltak tavaly, így várhatóan a nagy amerikai tech cégek nyomás alá kerülhetnek, ha valóban V-alakú, vagy legalább Nike-pipa alakú lesz a gazdaság helyreállása – írja szintén a SocGen elemzése. Vannak szakértők, akik szerint az amerikai piacon kívül érdemes keresni fejlett piaci, ciklikus eszközöket befektetésnek. Ilyen szempontból különösen érdekes lehet Európa, azon belül pedig a KKE-régió , amely a ciklikus eszközök túlsúlya miatt jövőre sok befektetőt idecsábíthat. További érv a régiónk mellett, hogy az EU tagjaként vélhetően hamarabb kapnak vakcinák az itteni országok, mint más feltörekvő piaci gazdaságok, nem beszélve a gazdaságösztönző EU-s szintű lépésekről.

, amely a ciklikus eszközök túlsúlya miatt jövőre sok befektetőt idecsábíthat. További érv a régiónk mellett, hogy az EU tagjaként vélhetően hamarabb kapnak vakcinák az itteni országok, mint más feltörekvő piaci gazdaságok, nem beszélve a gazdaságösztönző EU-s szintű lépésekről. A SocGen a fejlődő piacokon belül különösen izgalmas befektetési lehetőségként tartja számon Japánt, az országra kezdenek egy újfajta menedékként tekinteni, hiszen az ország gazdasága jól pozicionált a növekedéshez, valamint a részvénypiac is alulértékelt. Mindemellett az expanzív fiskális politika és a laza monetáris politika is a japán részvények mellett szól.

Kötvények, deviza, árupiac:

A UBS szerint az, hogy a fejlett piacokon továbbra is alacsony hozamkörnyezet dominálhat, sok befektetőt a kockázatosabb piacok felé terelhet. Általános várakozás az amerikai hosszú hozamok emelkedése, így a dollárban denominált hosszú kötvényekkel óvatosan kell majd bánni . Az európai közepes lejáratú kötvények védettebbek lehetnek ebből a szempontból, az egyedi sztorik mellett pedig inkább a feltörekvő piaci devizákban lehet keresni a felülteljesítést , mintsem a kamatozó eszközökben.

. Az európai közepes lejáratú kötvények védettebbek lehetnek ebből a szempontból, az egyedi sztorik mellett pedig inkább , mintsem a kamatozó eszközökben. Azzal, hogy Joe Biden nyerte az amerikai elnökválasztást, az elemzőházak szerint szinte biztossá vált, hogy idén egy gyengülő dollárra kell berendezkedni . A feltörekvő országok devizái közül titkos favorit lehet a török líra, amennyiben az ortodox monetáris/fiskális politikai fordulat fennmarad, valamint jól szerepelhet a rubel, a brazil reál és akár a régiós devizák is. Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

. A feltörekvő országok devizái közül titkos favorit lehet a török líra, amennyiben az ortodox monetáris/fiskális politikai fordulat fennmarad, valamint jól szerepelhet a rubel, a brazil reál és akár a régiós devizák is. Amennyiben visszatér a gazdasági növekedés, a várt reflációs forgatókönyvben vonzó lehet az olajpiac és az olajkapcsolt vállalatok papírjai is.

Forrás: UBS Panorama

Mit mondanak a magyar profik?

Megkérdeztük a magyar befektetési szakértőket is arról, ők mely régiókat, szektorokat, sztorikat látják vonzónak 2021-re, válaszaikat az alábbi táblázatban összesítettük:

A lenti válaszok döntő többsége azon a feltételezésen alapszik, hogy hatásosak lesznek a koronavírus elleni vakcinák és 2021-ben előbb-utóbb minden visszatér a régi kerékvágásba.

Kockázatkerülőbbeknek:

Állampapír:

Bár az állampapírkeresletet is jócskán visszavetette 2020-ban a koronavírus, a MÁP+ stabilan tartotta magát heti szinten mintegy 30 milliárd forint körüli jegyzéssel, így az ÁKK várakozásai alapján is azt lehet mondani, hogy 2021-ben is a szuperállampapír viszi leginkább a hátán a lakossági állampapír-piacot. A lépcsős kamatozású, 4,95%-os éves átlagos hozamot kínáló állampapírnál jobb kockázatmentes befektetés aligha kerül elő 2021-ben, kivéve, ha az állam előáll a régóta várt nyugdíjkötvénnyel, melyhez lehet, hogy még adójóváírás is jár majd. Ha nem szimpatikus a lépcsős kamatozás, alternatívát kínálhat az infláció+1-1,4%-os kamatot kínáló Prémium Magyar Állampapír, ezek viszont csak akkor hoznak jobban a MÁP+-nál, ha az infláció 3,55-3,95% fölé emelkedik. Érdemes lehet a két típus között diverzifikálni.

Vállalati kötvények:

Ha nem szimpatikus az állampapírpiac, a BÉT-en több vállalat kötvényeit (pl. EXIM, Alteo, MFB, OTP, Wing Holding) is megtalálhatjuk; ezek bár jellemzően magasabb kamatokat fizetnek, mint az állampapírok, kockázatosabbak is egyrészt a vállalati háttér, másrészt pedig azért, mert itt nincs fix visszavásárlási árfolyam, így a másodpiaci kereslet-kínálat határozza meg ezek árazását, ha lejárat előtt szabadulni akarunk tőlük.

Befektetési alap:

A közepes kockázatot vállaló befektetőknek jó alternatívát jelenthetnek a befektetési alapok, mint például egy ingatlanalap, egy vegyes alap, vagy akár egy kevésbé kockázatos abszolút hozamú alap az idei évre, bár árfolyammozgásra itt is készülnünk kell.

Arany:

Idén is az arany mellett szólhat az óriási pénznyomtatás és a gyengülő dollár, érdemes azonban óvatosabbnak lenni, mivel bár eddig a csökkenő reálkamatok az arany malmára hajtották a vizet, idén nem valószínű, hogy ennél is lejjebb tudnának menni a hozamok. Emellett kisebb esély mutatkozik olyan piaci és gazdasági sokkokra, amelyeket tavaly a koronavírus okozott (pánikhelyzetekben menekülőeszköz mivolta miatt jobban teljesít az arany). Az arany szempontjából szintén fontos trend lehet, hogy a fiatal generációnál a nemesfém helyét egyre inkább a bitcoin veszi át a befektetésekben, és további óvatossági szempont, hogy más fémekkel ellentétben az arany ipari felhasználása nem olyan jelentős, mint például az ezüsté vagy a rézé. Mindettől függetlenül hosszú távú befektetésként érdemes lehet a portfólió egy kisebb részét aranyban tartani.

Bankbetét:

Az óvatosabb befektetők fejében a bankbetétek is megfordulhatnak, mint opció, de mivel ezek továbbra sem hoznak 1%-nál magasabb kamatot, nem érdemes velük kalkulálni.

Állami támogatásra hajtóknak

Ha nyugdíjcélra teszünk félre, az állam évente akár több mint 100 ezer forintnyi adójóváírást is biztosít, egyes termékek igénybevétele esetén pedig akár állampapír-kitettséget, akár kifejezetten spekulatív eszközöket is vehetünk a pénzből.

Jelenleg három lehetőség áll a nyugdíjcélú megtakarítások iránt érdeklődők előtt; a nyugdíj-előtakarékossági számla, az önkéntes nyugdíjpénztárak és a nyugdíjbiztosítás. Mindhárom esetben igénybe vehető 20 százalék állami támogatás a számlára (NYESZ esetében 100-130 ezer, nyugdíjbiztosítás esetében 130 ezer, nyugdíjpénztár esetében 150 ezer forintos plafonig). Főbb jellemzőik, hogy:

A NYESZ esetében találkozhatunk a legbarátságosabb költségszerkezettel, viszont itt saját magunknak kell döntenünk a befektetésünk allokálásáról, a vagyonunk kezeléséről.

esetében találkozhatunk a legbarátságosabb költségszerkezettel, viszont itt saját magunknak kell döntenünk a befektetésünk allokálásáról, a vagyonunk kezeléséről. A nyugdíjpénztárral más dolgunk nincs, mint fizetni a tagdíjat, itt a szolgáltató gondoskodik a vagyonkezelésről, nekünk csak azt kell végiggondolnunk, hogy milyen időtávban szeretnénk befektetni és ennek kapcsán mekkora kockázatot vállalunk.

más dolgunk nincs, mint fizetni a tagdíjat, itt a szolgáltató gondoskodik a vagyonkezelésről, nekünk csak azt kell végiggondolnunk, hogy milyen időtávban szeretnénk befektetni és ennek kapcsán mekkora kockázatot vállalunk. A nyugdíjbiztosítások jellemzően a legdrágábbak a piacon, viszont számos plusz szolgáltatást kapunk cserébe, mint a kockázati biztosítás, a garantált hozam lehetősége (vegyes biztosítások esetén), a tanácsadó segítsége, stb.

Ha nem kifejezetten nyugdíjcélra takarékoskodunk, akkor az egyéb életbiztosítások továbbra is rendelkezésre állnak, várható hozamuk és költségszintjük azonban meglehetősen sokszínű.

Ha már állami támogatás, akkor érdemes lehet elgondolkodni a Babakötvényen is ott, ahol van 18 év alatti gyermek a családban. A Babakötvény kamatozása jelenleg a legvonzóbb a lakossági állampapírok között, infláció feletti 3%-ot kínálva jelenleg 6,4%-kal kamatozik. A befizetések után minden évben jár 10%-os, de maximum évi 6 ezer forintos állami támogatás, ezzel is érdemes lehet élni.

Érdemes külön kitérni a TBSZ-re is, ami után bár nem jár adójóváírás, sok pénzt lehet vele spórolni, mivel a TBSZ-en tartott eszközök kamatadó-terhe 3 év után 10%-ra, 5 év után 0%-ra csökken.

Címlapkép: Getty Images