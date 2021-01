A sírból tértek vissza az abszolút hozamú alapok: lehet válogatni a 10% feletti hozamokból

Látványos visszatérést mutattak az abszolút hozamú alapok a tavaly márciusi mélypont után: a vizsgált 146 lakossági alap sorozatból 107-nek pozitív hozamot sikerült elérnie, a legjobb teljesítményt felmutató sorozatok közé pedig 10% alatti hozammal be sem lehetett férni. Tavaly a legjobb éves hozamot az MKB, az OTP és a Budapest Alapkezelő alapjai érték el, a legnagyobb abszolút hozamú alap továbbra is az OTP Supra, amely a második legrosszabbul teljesítő lakossági sorozat lett 2020-ban.

2020: mintha nem is lett volna koronavírus

Az árfolyamcharton márciusban látható nagy lepattanást leszámítva olyan, mintha nem is lett volna koronavírus a világban, legalábbis ami a világ nagyobb tőzsdeindexeinek teljesítményét illeti. A tavaszi pánikot igen hamar lerázták magukról a piacok, ezt követően pedig többnyire komoly emelkedést követhettünk végig.

A világ fontosabb részvényindexei közül a Nasdaq teljesített a legjobban tavaly, a kiemelkedő teljesítményében egyrészt a nagy amerikai tech cégek részvényárfolyamának emelkedése játszott szerepet, de a biotech részvények is felfelé húzták az index értékét, előbbiek a digitalizáció és az online szolgáltatások fogyasztásának felpörgése miatt a globális járvány nagy nyertesei, utóbbiaknál pedig a vakcinafejlesztéssel és koronavírus-gyógyszerekkel kapcsolatos kutatások fűtötték az optimizmust.

Az élmezőnyben a Nasdaq mellett elsősorban olyan országok részvényindexei szerepelnek, amelyek a globális járvány korai szakaszában szembesültek a koronavírussal és voltak sikeresek a válságkezelésben. Relatíve jól teljesítettek például a dél-koreai és a kínai indexek, de az amerikaiak és az ázsiaiak között üde színfoltként ott van az argentin Merval is. A lista végén többek között olyan országok vezető benchmarkjai állnak, amelyek gócpontjai lettek a koronavírus-járványnak.

Erről bővebben itt írtunk:

Nyersanyagokat tekintve kifejezetten erős éve volt az ezüstnek és az aranynak is, amelyeket a bitcoinhoz hasonlóan egyfajta biztonságos menedékeszközként tartanak számon, miközben több olajpiaci eszköz gyengén teljesített tavaly, mely a koronavírus miatti lezárásoknak, és az olajpiaci kereslet-visszaesésnek, valamint a túlkínálatnak volt betudható.

Ilyen piaci körülmények közepette nem meglepő, hogy a hazai abszolút hozamú alapok teljesítménye is ingázott, egyéves időtávon így is a vizsgált 146 lakossági alap sorozatból 107-nek pozitív hozamot sikerült elérnie, fél éves időtávon pedig már 132 sorozatnak.

Az abszolút hozamú alapok stratégiáinak kifizetődését mutatja, hogy tavaly 20 olyan lakossági alap is volt, mely 10% feletti hozammal zárta az évet (ebből 19 forintos alap). Féléves időtávon pedig 27 ilyen alapról beszélhetünk.

A legjobb éves teljesítményt az MKB Rotunda Abszolút Hozamú Befektetési Alap érte el 29,2%-os hozammal, az alap féléves viszonylatban is jelentős, közel 18%-os teljesítményt könyvelhet el.

Az alap beszámolója szerint potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények, tőzsdén kereskedett certifikátok, állampapírok, kötvények; jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (Exchange Trade Note-ok (ETN), Exchange Trade Commodity-k (ETC-k)) kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek és egyéb pénzpiaci instrumentumok; részvényre, kötvényre, devizára, árura, kamatlábra, indexre és egyéb instrumentumokra szóló származtatott ügyletek.

Az MKB Rotundát a sorban

az OTP Trend Alap A sorozata követi 27,7%-os éves hozammal , majd

, majd a Budapest Next Generáció Alap 18,6%-os teljesítménnyel.

A legjobban teljesítő 15 lakossági, forintos abszolút hozamú alap egyéves teljesítménye minden esetben meghaladja a 10%-ot, a Hold Alapkezelőnek van a legtöbb sorozata a listán, köztük az Expedíció, a Rubikon és a Columbus, amelyek mind 15% feletti hozammal zárták az évet.

Féléves időtávon a Hold Expedíció alapja teljesített a legjobban a forintos mezőnyben 39,1%-os hozammal, ezt követte a Platina Delta A sorozata 22,2%-kal, majd az OTP EMDA alapja 18,8%-kal.

A legrosszabbul teljesítő sorozatok között sajnos vannak elég nagy mínuszok is, az Axiom Aplus Származtatott alapja például 66%-ot esett egy év alatt, gyakorlatilag semmit sem változott a hozama március óta.

Ahogy arról már többször írtunk, az OTP Supra alapja sincs jó formában, az alap tavaly több mint 28%-ot esett, igaz, az utóbbi fél évben sikerült több mint 5%-ot hoznia az alapnak. A Hold HTM Származtatott alapja mínusz 26,5%-ot esett.

Kicsit visszakapaszkodott a kezelt vagyon

Az tavalyi márciusi részvénypiaci válság az abszolút hozamú alapok kezelt vagyonán is éreztette hatását, a BAMOSZ adatai szerint a február végi 845 milliárd forintról március egészen 709 milliárdig esett vissza a vagyon, igaz, azóta szépen lassan ismét emelkedésnek indult a kezelt vagyon, november végére 774 milliárdig kúszott vissza.

A tavaly márciusi visszaesésnek egy jelentős részét a befektetési jegyek visszaváltása adta, de nagyobb részt járultak hozzá a negatív piaci hozamok. Májusban és júniusban láthatóan megugrott ismét a kereslet, de az évet összességében 16 milliárd körüli tőkekivonással zárta a kategória.

A tőkevesztés elől a legnagyobb alapok sem tudtak elmenekülni, de sok alapnak sikerült visszaszereznie a tavasszal elvesztett vagyont: a legnagyobb alapok közül a Hold Columbus, a Citadella, az Aegon Maraton, a Hold Rubicon, az OTP Trend Alap, a Generali IPO és a Marketprog Bond alapja is növelni tudta vagyonát egy év alatt.

Az OTP Supra kezelt vagyona egy év alatt 20,6%-kal esett vissza, de még így is messze ez a legnagyobb abszolút hozamú alap 258 milliárd forintos kezelt vagyonnal.

Az OTP Supra mögött a

második legnagyobb vagyont a Hold Columbus kezeli 48,5 milliárd forinttal,

48,5 milliárd forinttal, ezt a Citadella követi 47,4 milliárddal.

Százalékos alapon a legnagyobb vagyonvesztést az elmúlt évben az MKB Aktív Alfa szenvedte el 24,8%-kal, ezt követte az Aegon Alfa 23,8%-kal, majd az OTP Supra 20,6%-kal. Összességében a legnagyobb 15 alap egy év alatt vesztett kezelt vagyonából tavaly, ezt az év második felében sikerült megfordítani, és év végére összesen 594,3 milliárd forintnyi vagyonnal bírtak.

A legnagyobb 15 alap vagyona az abszolút hozamú alapok teljes kezelt vagyonának 76,8%-át adja, csak a Supra önmaga pedig a legnagyobb 15 alap kezelt vagyonának 43,4%-át, a kategória vagyonának pedig a harmadát. Kissé nőtt tehát a legnagyobb alapok piaci koncentrációja, és a Supra piaci részesedése is.

A teljesítmény mellett legalább annyira fontos azt is látni, hogy a hozamot az alap milyen kockázatvállalás mellett érte el. Ennek egy jó mérőszáma az alapok árfolyam-ingadozásából számolt szórás, illetve az egységnyi szórásra vetített többlethozam, ez utóbbit a Sharpe-mutató adja meg.

Egyéves időtávon az abszolút hozamú alapok szórása igen széles sávban mozgott, de ugyanez igaz a hozamokra is, ahol a -30 és a plusz 30% közé esett a portfóliók többsége. A 25% feletti szórással rendelkező alapok közül csak kettő tudta pozitív hozammal jutalmazni az elmúlt egy évben a befektetőit. A legnagyobb szórást az Axiom Aplus alapja mutatta (kiugró értéke miatt nem is szerepel a lenti ábrán), e mellett 25% feletti szórással bírt a Budapest Next Generáció, a Hold HTM, az OTP G10 Euró és az OTP Sigma.

Hároméves időtávon is meglehetősen színes a kép az alapok hozamát és szórását tekintve, de ez esetben a hozamok már pozitívabb képet festenek, az alapok többségének hozama a -5 és 10% közötti sávban található. A szórások között sincsenek olyan nagy kiugrások, de azért itt is találni 20% feletti értékeket, ezek az OTP G10 Euró sorozatai.

Az egységnyi szórásra vetített hozamokból számolt Sharpe-mutatók listáján a Hold Széf USD sorozata végzett az első helyen (egységnyi szórásra több mint 3,6 egységnyi többlethozamot hozott befektetőinek), ezt követte a Diófa WM-1 Részalap, majd a Marketprog Bond C sorozata. Az 1-nél nagyobb Sharpe-mutatóval rendelkező sorozatok közé a fenti szolgáltatókon kívül másnak nem fért fel alapja. A vizsgált alapok között 133-nak volt három éves időtávon értelmezhető hozama és szórása, közülük pedig 105-nek volt pozitív Sharpe-mutatója, ami igen magas, 79%-os arányt jelent.

