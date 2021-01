Equilor: mindenkori csúcsok közeléből ugranak az amerikai piacok az újévbe

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Szinte hihetetlen, hogy egy ekkora év eleji gazdasági visszaesés után az elmúlt hónapban újabb és újabb csúcsokat döntöttek az amerikai indexek. A márciusban bevezetett hazai és nemzetközi intézkedések hatására egy erőteljes fékezés jelentkezett a gazdasági aktivitásban. Az olajár esésével az inflációs nyomás is eltűnt a világból. A legtöbb gazdasági aktivitásmutató rekord mélységbe esett szinte egyik hétről a másikra, mely mélypontjaikról jelenleg is zajlik a felállásuk. A tőkepiacok jelenleg a reálgazdasági folyamatokon túlnéznek és egyelőre a tökéletes jövő évi növekedésre fókuszálnak. Ezt mi sem mutatja jobban, mint például, hogy az amerikai kis kapitalizációjú vállalatokat összefogó Russel 2000 a márciusi mélypontokhoz képest duplájára emelkedett. Az S&P 500 pedig kétszámjegyű hozamot mutat tavaly év végéhez képest.

Decemberben egyre több országban elkezdték az oltási folyamatokat a hatósági engedélyezések után. Elsőként Angliában kezdték el oltani a lakosságot, de az év végére már az USA-ban is több, mint 3 millió, a cikk írásakor pedig a világ 26 országában 6 millió oltás beadásáról adtak hírt a Bloomberg statisztikái. A befektetők év végi nyugalmát az egyre több helyen felbukkant újfajta mutációja a vírusnak zavarta meg az elmúlt hetekben. Egyelőre erről még kevés információnk van. Az AstraZeneca, mely a legtöbb oltóanyagra szerződött le eddig, megkapta vakcinájának az engedélyét az Egyesült Királyságban, mely felgyorsíthatja az ünnepekkor meghozott szigorítások enyhítését. Továbbá ezen oltóanyag előállítási költsége igen kedvező, 4 dollár körül van és nem igényel extrém körülményeket a tárolása sem és a vállalat vezetője szerint valószínűsíthető, hogy az új mutáció ellen is hatásos lesz.

A kötvénypiacokon a tengerentúlon enyhén emelkedtek a hozamok, kontinensünkön lényegi elmozdulás nem történt. Az amerikai stimulust megszavazták, mely eredetileg tartalmazott egy 600 dolláros egyéni juttatást is. Ezt pozitív meglepetésként Donald Trump támogatásával megemelték a napokban 2000 dollárra, mely módosítás hamarosan elfogadásra is kerülhet. A régiós devizák elgyengültek az év végére, a forint is visszatért a 360 fölötti szintekhez. A kötvény arányokon ezúttal nem változtatunk.Az oltási programok beindulásán felül a Brexit megállapodás is jó híreket hozott a piacokra. Rövid távon látunk kockázatokat, az emelkedés közel olyan gyorsan zajlott végbe a piacokon, mint az esés, ezzel elszakadva a reálgazdasági folyamatoktól. Bár már elindultak az oltási folyamatok világszerte, de még távol vagyunk a nyájimmunitástól. Továbbra is pozitívak vagyunk a fejlődő és a régiós piacokra (melyeknél a ciklikus iparágak nagyobb részarányt képviselnek). Úgy tűnik a pozitív hírek többsége már beárazódhatott a decemberi ralik közepette, így taktikai jelleggel csökkentünk a részvénykitettségén a portfóliónak.

Az olaj folytatta a novemberben elindult emelkedését megközelítve az 50 dolláros február végi szinteket, így ezen eszközben profitot realizálunk. Az arany és ezüst visszadolgozta az előző hónap végi esését. Az átlagosnál magasabb nyersanyag kitettségünkből enyhén lentebb veszünk. Ugyanakkor továbbra is úgy véljük, hogy az infláció ellen ilyen típusú befektetéseknek helye lesz egy diverzifikált portfólióban a következő évben is. Meglátásunk szerint a vírus, ha eltűnik, akkor a korábbinál jelentősen nagyobb likviditás az infláció ismételt megjelenését fogja eredményezni. A portfólióban az olajkitettségünk lentebb vitele a nyersanyagkitettségünk csökkenését eredményezi."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.