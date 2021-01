Új csúcson a bitcoin, nem tud megállni

A hétvégén lépte át a bitcoin a 30 ezer dolláros lélektani szintet, és nem áll meg: már 35 ezer dollár felett is járt a kriptopénz árfolyama ma hajnalban.

A bitcoin árfolyama ma hajnalban 35 ezer dollár fölé emelkedett, és jelenleg is e szint felett tartózkodik. A bitcoin most látható ralija elemzők szerint abban különbözik a korábbi hullámoktól, hogy ezúttal több nagy intézményi befektető is beszállt a kriptopénzbe.

Mint arról beszámoltunk, hétfői elemzésben a JP Morgan 146 ezer dolláros hosszú-távú célárat határozott meg a kriptodevizára, amelyet az aranyhoz hasonlítottak, mint „alternatív pénz", illetve menedékeszköz.

Sok intézményi befektető olyan befektetési eszközöket használ, mint a Grayscale Bitcoin Trust, a bitcoinban történő kitettség-szerzés eszközeként. A JPMorgan szerint több mint 3 milliárd dollár áramlott be a Greyscale Bitcoin Trustba október közepe óta, míg az arany ETF-ekből 7 milliárd dollár áramlott ki.

Az amerikai szövetségi bankfelügyelet pedig tegnap (OCC) világossá tette: a bankok használhatnak stablecoinokat, és részt vehetnek blockchain hálózatokban, ez a hír is segíthette a bitcoint.

