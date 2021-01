A legdrágább élő magyar művészek – itt a friss toplista a 2020-as aukciós eredmények alapján

A 2019-ben megjelent, harmadik kiadványban a frissített adatok mellett megtalálható a legdrágább magyar fotóművészek listája is. A kiadvány ezen a linken hozzáférhető.

Az alábbiakban a 2020 teljes éves eredményeivel frissített adatokat adjuk közre az élő művészekre vonatkozóan (az adott évben elhalálozott művész még benne szerepel). Mivel a legutóbbi összesítés óta számottevő változás az élő művészek piacán történt, így az alábbiakban rájuk fókuszálunk. Elemzésünk aukciós adásvételek adataiból épül fel, kutatásunk elsősorban az artprice.com és a műtárgy.com adatbázisának adatain alapszik, valamint a hazai aukciósházak a műtárgy.com felé közölt információin. Számításaink a leütési árak alapján készültek, a vásárlói jutalékokat nem tartalmazzák. A magyar művészek aukciós piaca kiadvány frissített kiadása nyomtatásban várhatóan 2021. őszén jelenik majd meg.

Az élő magyar művészek aukciós piaca (2020-as trendek)

A 2020-as év itthon egyértelműen a kortársak, ezen belül is az élő művészek sikerét hozta. A kereslet növekedésével az árak emelkedése is tovább folytatódott, különösen azoknál a művészeknél, akiknek már az elsődleges piacon is alig lehet hozzájutni egyedi munkákhoz. Az eredményekben jelentős szerepet játszott, hogy a nagyobb aukciósházak, így pl. a Virág Judit Galéria és Aukciósház már 2 önálló aukciót szentelt a kortárs műveknek és egyre több aukciósház kínálatában erősödik az élő művészek reprezentációja. A vírushelyzet miatt felgyorsultak az aukciósházak digitális projektjei és sok háznak már önálló online aukciós rendszere működik. Ez a digitális átállás tette lehetővé, hogy ősszel, az offline aukciók hiányában is rendkívül magas, egy-egy életműben korábban nem látott árak születtek a licitharcokban. A Covid19 pandémia okozta bizonytalanság azért jelen van a piacon, többen kivárnak, így a Kieselbach Galéria és Aukciósház is, aki eladással egybekötött kiállítást szervezett az év végi szokásos aukciója helyett, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a kortárs művészek munkái itt is nagyobb hangsúlyt kaptak a megszokottnál. Az egyébként nemzetközi viszonylatban is egyre jobban elterjedő private sales eladási kategória is kiemelkedő eredményeket hozott (ezek az eladások azonban nem képezik részét a hazai és nemzetközi aukciós adatbázisoknak).

A 2020-as aukciós eladások alapján az élő magyar művészek tavalyi Top10-es rangsora a következőképpen alakult:

táblázat | A Top10 élő magyar művész rangsora 2020-as aukciós eredményei alapján

forrás: műtárgy.com, Art Advisory Budapest

Az alábbi táblázat a 2020-as év során aukción legdrágábban eladott műalkotásokat tartalmazza. Az első két helyen a 2020 őszén elhunyt Reigl Judit egy munkája áll, amelyet a Virág Judit Galéria és Aukciósház bocsátott árverésre, a második helyen pedig Bak Imre Narancs című festménye, amelyet Varsóban, a Polswiss Art aukciósház ütött le csaknem 40 millió forintért. Lakner László műve a harmadik helyen áll, tőle még további két munka is szerepel a toplistán. Nádler István két kiemelkedő munkája került fel a 10-es listára, Keserü Ilonától pedig egy 1969-es alkotás, amelyet itthon ütöttek le 28 millió forintért.

2. táblázat | Az élő magyar művészek Top10 legdrágábban eladott műalkotása 2020-ban

forrás: műtárgy.com, Art Advisory Budapest

Az élő magyar művészeket a 2011-2020 közötti aukciós forgalma alapján rangsoroltuk. Az összesített listában nem történt nagy meglepetés, inkább átrendeződés: Nádler második helyen szerepel, Lakner a harmadik helyen (2019-ban fordítva). Bak Imre a 7-ik helyről a 4-ik helyre lépett elő, Maurer Dóra a 10-ik helyről a 9-ikre. A 2018-ban elhunyt Fajó Jánost nem tartalmazza a lista, jövőre pedig már Reigl Judit és Konok Tamás is átkerül a nem élő művészek örök rangsorába.

3. táblázat | A Top20 élő magyar művész aukciós rangsora a 2011 és 2020 közötti időszak aukciós eredményei alapján

forrás: műtárgy.com, Art Advisory Budapest

*Reigl Judit és Konok Tamás 2020-ban elhunytak, de az adatbázisban a tárgy évben elhalálozott művészek még benne szerepelnek

** A táblázat a sokszorosított grafikai munkákat is tartalmazza

szerző: műtárgy.com, Art Advisory Budapest – művészeti tanácsadás

Címlapkép: Reigl Judit – Gomolygás, csavarás, oszlop, fém, 1984 – Virág Judit Galéria és Aukciósház