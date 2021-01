Sok pénzt kereshetett ezekkel a befektetésekkel, aki a forint ellen fogadott

Több mint 10%-ot gyengült a forint az euróval szemben tavaly, 2019 végén 330,5 forintba került egy euró, december végén pedig már 365-be. Ilyen gyenge forint mellett jól járt az, aki nemcsak forintos, hanem devizás befektetési alapban is tartotta a pénzét, a legjobban teljesítők ezek között 19-71%-os forintosított hozamot értek el 2020-ban.

Szeretnéd tudni, hogy idén mely befektetések ígérkeznek a legjobbnak és mi alapján érdemes közülük választani? Akkor jelentkezz a Portfolio február 24-ei online rendezvényére, akár ingyen!

Több mint 10%-ot gyengült a forint 1 év alatt

Alulteljesítő volt a forint a régióban tavaly, ennek több oka is volt:

A fundamentumok szempontjából a forintot értékelik talán a legkockázatosabbnak a régióban. Ugyan nincsenek komoly problémák a magyar gazdasággal és finanszírozással kapcsolatban, de a fizetési mérlegünk egyenlege az utóbbi években fokozatosan romlott, a válság miatt a költségvetési hiány is megugrik. Tavasszal pedig voltak olyan elemzői vélemények, hogy a devizaswapok kivonásával az MNB devizatartaléka éppen csak elegendő lenne a nemzetközi mérőszámok alapján.

Az MNB monetáris politikáját az utóbbi években unortodox megoldások jellemezték, ami a piacon is gyakran ébresztett kétségeket.

Volt néhány egyedi sztori is, ami időről időre nyomás alá helyezte a forint árfolyamát, az év végén ilyen volt például az uniós költségvetéssel kapcsolatos vétófenyegetés.

A 2019-es 330,52 után 2020-at 365,13-as hivatalos árfolyamon zárta a forint az euróval szemben, ez egy év alatt 10,5%-os emelkedést jelent a bankközi árfolyamban. Az utóbbi húsz évben csak kétszer volt példa ennél nagyobb forintgyengülésre egy év alatt: 2003-ban és 2011-ben több mint 11 százalékos volt a magyar deviza esése.

Tavaly év közben persze így is jócskán voltak történelmi események a forint piacán, április legelején állított be azóta is tartó csúcsot az euró-forint jegyzés, amikor 369,59 forintot kellett adni egy euróért. Ősszel ezt vészesen megközelítette az árfolyam, de a 370-es újabb lélektani határt nem érte el 2020-ban.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Ilyen gyenge forint mellett jól jártak azok az elmúlt évben, akik külföldi devizában denominált befektetést tartottak vagy tartanak. A befektetési alapok piacán itthon több olyan sorozat is van, amelyet forinttól eltérő devizában is meg lehet venni, így megnéztük, hogyan teljesítettek ezek egy- és hároméves időtávon (tavaly decemberrel bezárólag).

Közel 71% a legjobban teljesítő devizás alapnál

Egészen elképesztőt mentek tavaly a külföldi devizában lévő lakossági befektetési alapok is.

A legjobb teljesítményt messze az OTP Klímaváltozás 130/30 B sorozata nyújtotta: 70,7%-os hozamot ért el tavaly forintba átszámítva a részvényalap, de még euróban is igen szép teljesítmény a közel 55%. Az alap 3 éves, évesített hozama is 30% felett alakult.

A Czachesz Gábor menedzselte alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap egyetlen gazdasági szektor globális képviselőinek részvényeire fókuszál, így teljesítménye felfelé, de lefelé is lényegesen eltérhet a globális részvénypiaci indexek teljesítményétől, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetőknek ajánlják. Az alap eszközei döntően a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből áll.

Amennyiben maradunk a forintban átszámolt hozamoknál, a második legjobb forintba átszámolt teljesítmény tavaly az Accorde Techno Származtatott Részalap eurós sorozatához kötődik 56%-kal, ez euróban mérve több mint 41%-os hozamot jelent.

Az alap célja, hogy magas arányban tartson a portfóliójában a technológiai fejlődésben élenjáró társaságok részvényeit valamint az azok árfolyammozgását lekövető részvényindexeket. Ugyanakkor nem megfelelőnek ítélt piaci körülmények esetén az alap a részvénykitettséget akár jelentősen is csökkentheti, és magas arányban tarthat defenzív eszközöket, pl. aranyat.

A harmadik legjobban teljesítő sorozat pedig a Hold Max Euró alapé, amely közel 54%-ot hozott. A stratégia a nettó eszközértékére vetítve többszörös euró kitettség elérése addicionális kockázat vállalásával.

A legjobban teljesítő tíz devizás alap között ott vannak még az Aegon, az Equilor és a Budapest Alapkezelő alapjai is. Érdemes továbbá kiemelni, hogy az érvényes hozammal bíró 172 vizsgált sorozat mindössze 13%-a teljesített mínuszban tavaly.

Érdemes összevetni a fenti hozamokat a legjobb forintos lakossági sorozatok tavalyi teljesítményével. Az alábbi ábrán jól látszik, hogy a forintos sorozatok közül is az OTP Klímaváltozás vitte az első helyet 70,7%-kal, a második helyre az OTP Föld Kincsei került több mint 49%-kal, a harmadik helyen pedig az Erste DPM Megatrend alap végzett közel 46%-kal.

A forintos és forintosított top 10-es listán is a 19% a legrosszabb hozam, és míg a forintos sorozatok körében a részvényalapok dominálnak, a devizás sorozatok között már vegyesebb a kép.

Megnéztük azt is, hogy melyek voltak a legrosszabbul teljesítő devizás alapok tavaly. Az első két helyet az OTP Supra két, dolláros és eurós sorozata vitte el: az OTP Supra Dollár tavaly forintba átszámolva 27%-ot, az eurós sorozat közel 21%-ot esett. A harmadik helyre a Hold Hozamkereső Európai Alapja került mínusz 13%-kal.

A Supra tavaly tavasszal bukott jelentősebbet a márciusi piaci pánikban, amit azóta az alap szép lassan, de elkezdett ledolgozni. A decemberi havi hírlevélben azt írják, hogy bár a befektetők optimisták azzal kapcsolatban, hogy a járvány hamar visszaszorítható, az élet visszatér a normális kerékvágásba, és csak a pénzbőség pozitívuma marad velünk, 2021 a portfóliómenedzser szerint rögösebb lesz, a megugró adósságok is növekvő aggodalmakat okozhatnak.

A listára felkerült még az Aegon lengyel és török részvényalapjának egy sorozata, a CIB bankszektorra fókuszáló alapja, a K&H Nyersanyag alap és az Accorde görög részvényalapja is:

Érdemes még devizás alapot venni?

Sokakban felmerül a kérdés, hogy most, amikor már ennyit gyengült a forint, lehet-e még további gyengülésre számítani, vagy itt a vége és már nem érdemes devizás alapban gondolkodni.

Ahogyan korábbi cikkünkben már írtunk róla, ha kicsit távolabbról nézzük a magyar deviza kilátásait, akkor most nem látszik, hogy a tavalyihoz hasonló mértékű gyengülést látnánk idén is, az elemzők többsége inkább stagnálásra, minimális erősödésre számít.

Egyrészt a vakcinák fokozatos megjelenésével és elterjedésével lassan a korlátozó intézkedéseket is fel lehet majd oldani, illetve a gazdaság elkezdhet talpra állni. Ez azonban legkorábban a második negyedévtől, vagy az év második felétől lehet erőteljes, amikor sikerül olyan mennyiségben vakcinát előállítani, hogy a társadalom tömeges oltása elkezdődhessen.

Abban mindenki egyetért, hogy a jegybank az egyhetes eszközzel fog beavatkozni bármelyik irányban, ha szeretne. Az elemzők szerint a 350-360 körüli forintárfolyam kényelmes számukra, ha innen bármerre tartósan kimozdulna a jegyzés, akkor gondolkodhatna el valamilyen lépésen az MNB.

Címlapkép: Getty Images