Már Magyarországon is léptek: sorra korlátozzák a kereskedést az őrült hullámvasútra tett részvényekkel

Az elmúlt napokban több cég részvényénél is beindult az öngerjesztő, exponenciális növekedést előidéző short squeeze. A jelenséget a közösségi tőzsdézés idézte elő: az online kisbefektetők egy szempillantás alatt tették hullámvasútra többek között a GameStop és az AMC-részvényeit. A szokatlan mozgást látva az amerikai és már a magyar brókercégek is a kereskedés korlátozását jelentik be sorra.

Külföldön sorra jelentették be a kereskedési korlátozásokat

Tegnap az amerikai tőzsdefelügyelete jelezte, hogy a befektetők védelmének érdekében "rendet tesznek" a káoszban és felülvizsgálnak bizonyos piaci szereplőket. Joe Biden nemrégiben hivatalba lépett elnök kormányának is szemet szúrt a GameStop körüli őrület, Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter közölte: folyamatosan figyelemmel kíséri a Gamestop és más részvények, mint az AMC körüli ralit.

A GameStop részvényei ma eddig a nyitási árfolyamhoz képest 33 százalékos esést szenvedtek el, az AMC 50 százalékot veszített értékéből.

A GameStop-sztoriról részletesen ebben a cikkünkben írtunk.

Korlátozások a kereskedésben

A Wall Street Journal ma arról számolt be, a hullámvasútra tett részvényárfolyamok miatt több online bróker is korlátozásokat jelentett be az érintett részvények kereskedésével kapcsolatban:

a Robinhood csak a pozíciók zárását engedi, új pozíciót nem nyithatnak nyolc cég részvényei (Gamestop, AMC, BlackBerry, Bed Bath&Beyond, Express, Nokia, Koss, Naked Brand) esetében,

az Interactive Brokers Group pedig az opciós kereskedést függesztette fel, és szintén csak a pozíciók zárását teszi lehetővé a szokatlanul nagy piaci volatilitásra hivatkozva.

A Robinhood, a Charles Schwab & Co. és a TD Ameritrade Holding Corp. a piaci volatilitást látva tegnap szigorított a tőkeáttételes kereskedés szabályain, kisebb tőkeáttétellel kereskedhettek az ügyfeleik.

Magyarországon is léptek

Olvasóinktól úgy értesültünk, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe felfüggesztette egyes értékpapírok kereskedését. Ez nem ugyanaz az a nyolc részvény, mint amelyeknél a Robinhood lépett, de több átfedés is van a két lista között. Mint írják, rajtuk kívül álló okok miatt, az alábbi értékpapírokra a fióktelep határozatlan ideig nem fogad be új megbízásokat, valamint a kereskedési rendszerbe korábban rögzített megbízások törlésre kerültek. A következő papírokról van szó a KBC esetében:

Gamestop

AMC Entertainment

National Beverage Corp

Sunpower Corp

KOSS Corp

Appian Corporation

Nokia OYJ

Macy's Inc

Hozzátették azt is, „a korlátozás oka, hogy a fenti értékpapírokban tapasztalható rendkívül magas volatilitás miatt a fióktelepünket kiszolgáló amerikai brókercég, más piaci szereplőkhöz hasonlóan, tiltotta az új ajánlatok rögzítését részvényekre.”

Úgy tudjuk, a Random Capital is lépett, náluk pedig a brókercég partnerének tájékoztatása szerint csak a pozíciók zárására van lehetőség.

Nem lennénk meglepve, ha más brókercégek is követnék a többieket, sőt, elképzelhető, hogy már most is vannak olyan szolgáltatók itthon és külföldön is, amelyek nem szerepelnek a fenti példák között, de már most is korlátozásokat vezettek be a nagy volatilitású papíroknál. A következő napok nagy kérdése lesz, hogy a korlátozással, vagy a korlátozás elmulasztásával okoznak-e nagyobb galibát maguknak a befektetési szolgáltatók.

