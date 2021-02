CIB: tökéletes együtállás a részvénypiacokon

Közösséget építünk!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a CIB Alapkezelő írását olvashatják:

"A 2020-as évet is már a nagy rotáció jegyében fejezte be a tőkepiac, a ciklikus szektorok egyértelmű felülteljesítésével. Ez a befektetői megközelítés a január 5-i, georgiai szenátusi választások eredménye után tovább erősödött. A blue wave-nek hívott – és meglepést okozó – demokrata dominancia tehát „összejött” a Fehér Ház, a Képviselőház és a Szenátus egyidejű behúzásával, ez így egy jelentős fiskális csomag elfogadását vetítette előre a piaci szereplőknél, ami további gazdasági élénkítést és a ciklikus szektorok további előretörését eredményezte a várakozásokban.

A rotáció azonban szélesedett, és már nem csupán a részvénypiac szektorai között, hanem a részvények és kötvények között is mélyült az utóbbi kárára. Egyértelműen nőttek az inflációs várakozások is, az USA 10 éves breakeven 2% fölé emelkedett (tavaly tavasszal ez 55 bázispont körül volt), és az elemzői várakozásokban a gazdaságpolitikával kapcsolatban – a gondolattal való játszadozás szintjén leginkább – megjelentek az esetleges jegybanki szigorítások lehetőségei is. A részvénypiac, a számára általában sok jót nem sejtető emelkedő másodpiaci kötvényhozamok és inflációs várakozások ellenére is tovább tudott azonban emelkedni, aminek két oka van. Egyrészt a vezető jegybankok hűtik a kamatemelés esetleges lehetőségével spekuláló várakozásokat, másrészt a kötvénypiaci hozamemelkedést meghaladó inflációs várakozások negatív reálhozam-környezetet jelentenek. Ez így tökéletes együtt állás a részvénypiac minden szektorának.

Az alapvetően optimista hangulat az akadozó vakcina-hírekre, az új mutánsvírus-variációkra, a lezárások meghosszabbítására inog meg időnként, de globálisan lényegében marad a fő várakozás a normalizációval és a gazdaságok dinamizálódásával. Az aktuális PMI adatok adnak egy kis eligazítást az ennél azért összetettebb kép kialakításához és az aktuális pozíciók megtalálásához. Európa szenved a korlátozások miatt, és így a PMI értékei a recessziót jelentő 50 pont alatt vannak, míg az USA és a fejlődő térség alapvetően Kína vezetésével 50 pont felett. Az egyértelműen value „túlsúlyos” Európa a csalódást jelentő hangulati indexei, és nem mellesleg az erősödő EUR miatt egyelőre nem tudja élvezni a rotáció előnyeit, a többi térséghez képest lemaradó. Az USA részvénypiaca viszont all time high árfolyamemelkedést produkál, köszönhetően a fiskális csomaggal kapcsolatos várakozásoknak, a negatív reálhozamnak, az 50 pont feletti hangulati indexeknek, a gyengülő dollárnak és a már „lejelentett” vállalati eredményeknek.

A value/growth harc sem dőlt még el teljesen, nem is beszélhetünk klasszikus rotációról, mert nem átáramlás van a két szektortípus között, hanem csupán nagyobb beáramlás az előbbibe, ami ismerve az USA technológiatúlsúlyos indexeit, jobban hangzik az USA pozíciók szempontjából. A már említett részvénypiaci támogató környezet jelenleg tehát szinte minden szektornak pozitív. A portfólió részvénypiaci súlyát emeljük ezért a kötvényekkel szemben. A fejlett régió súlyán nem változtatunk (USA-t növelnénk Európával szemben, ha lenne ilyen bontás), az emelést a fejlődő térség részvényeivel hajtjuk végre. A már említett 50 pont feletti PMI adatok mellett a gyengélkedő dollár, a stabil nyersanyagpiac és a fejlett térségnél sokkal kedvezőbb karanténhelyzet indokolja ezt a lépésünket."

