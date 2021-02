Equilor: a lassú oltási folyamatok távolabb tolták a gazdasági visszanyitást, a tőzsdeindexek kivárnak

Közösséget építünk!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Mozgalmas évkezdésen vannak túl a piacok. Az amerikai indexek ismételt csúcsdöntéseit követően az év végi szintek közelébe jöttek vissza. Az amerikai elnöki poszt átadása nem volt teljesen zökkenőmentes, ám pár napot követően rendeződött a helyzet és január 20-án letette az elnöki esküt Joe Biden és ezzel hivatalosan is ő lett az Egyesült Államok 46. elnöke. Nem sokkal beiktatása után meg is hozta az első rendeleteit, melyben Trump elnök korábbi lépésit kezdte el visszafordítani. Az USA visszatér a párizsi klímaegyezményhez, és hamarosan visszavonja a Keystone XL vezeték építési engedélyét is, továbbá a pandémia elleni védekezés részeként minden szövetségi épületben kötelezővé tette a maszkviselést. A migrációs politikában is változásokat indított el, ennek egyik jelképe az ország déli határvonala mentén épülő fal finanszírozásának befagyasztása.

Az új vírusvariánsokról lassan jönnek meg az egyes vakcinagyártók vizsgálatai, melyek a kezdeti aggodalmakat mérsékelni tudták. A Pfizer-BioNTech vakcinája a laborban előállított angliai és afrikai változat elleni hatásossága nem lett szignifikánsan alacsonyabb, mint attól sokan féltek. Január utolsó hetében a Novavax is sikeres utolsó fázisú tesztről adott hírt (90%-os hatásosság), az említett változatokra ennél sajnos alacsonyabb, 60%-ot érték jött ki. A hatósági engedélyezéssel ismét bővülhet a választék. A világon eddig 86 millió oltást adtak be februárig, az országok közül kiemelt figyelem van Izraelen, ahol a lakosság közel egyharmada kapott legalább 1 adagot és 16%-a kapta meg mindkettőt. A veszélyeztett korú lakosságáról a statisztika pedig 80%-os átoltottságot mutat. Ennek ellenére a kórházak továbbra is terheltek az új mutációk miatt, ennek oka, hogy azok gyorsabban terjednek. Ugyanakkor bizalomra ad okot Sharon Alroy-Preis Közegészségügyi vezető nyilatkozata, miszerint a kórházban ápoltakból kevesebb, mint 2% a már beoltottak aránya. Az Egyesült Királyság, majd az USA vezeti az átoltottsági sorrendet, kontinensünkön általánosan 2% körüli az átoltottsági arány. Egyelőre a gyártói kapacitások határt szabnak a program begyorsításának.

Az amerikai kötvénypiacokon a pozitív hangulat és a következő fiskális csomag mérete támogatta továbbra is a hozamemelkedést, a 10 éves amerikai papírok 1% fölött vannak jelenleg. Kontinensünkön kis mértékű elmozdulások voltak, egyedül az olasz kormány felőli hírek okoztak kiugró emelkedést. A hazai állampapíroknál is hozamemelkedés zajlott le. A régiós devizák visszadolgozták az év végi gyengülésük egy részét, a forint is visszatért a 360 alá. A kötvényeknél várakozásaink megfelelően alakultak ugyan a hozamok, ám egyelőre nem változtatunk a kitettségeken.

A héten kijött előzetes negyedéves GDP változása az USA-nak kis mértékben elmaradt a várakozásoktól, viszont az európai adatok több helyen is kedvezőbbek lettek a vártnál. A tavaszi lezárásokhoz képest az őszi/téli második kevésbé viselte meg a gazdaságokat. A négy legnagyobb európai gazdaságból mind a francia, német és a spanyol mutatók esetében pozitív meglepetést láthattunk, az olaszok pedig február első hetében fognak jelenteni. Régiónkból a lengyel éves GDP az előzetes becslések szerint kevesebb, mint 3%-ot eshetett vissza. Összességében a lezárások ismételt megújításai és a vártnál lassabban haladó oltások és az új mutációk továbbra is nyomást gyakorolnak a gazdaságokra. Az előző havi csökkentésünk jó lépésnek bizonyult. Ezen okok miatt csak kis mértékben emelünk egyelőre az arányokon.

A nyersanyagok számottevően nem mozdultak el az év végi szintekhez képest, egyedül az olaj tudott 5%-ot emelkedni. Az arany valamelyest korrigált az 1900-as szintekről 1860-ig. Az eszközosztályon belül rendeznénk át 1%-ot az olajkitettség felől a nemesfémek javára. Összességében az alternatív befektetések arányain nem változtatunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.