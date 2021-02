K&H: Amíg szól a zene, táncolunk

Közösséget építünk!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H alapok kezelőjének írását olvashatják:

"Az idei év egyik meghatározó eseményén már túl vagyunk, hiszen január 6-án eldőlt, hogy demokrata jelöltek nyerték a fennmaradó szenátori helyeket, ezzel megszűnt a republikánusok többsége a Szenátusban, így a vitás kérdésekben a szintén demokrata alelnők, Kamala Harris billentheti el a mérleg nyelvét. Ez azt jelenti, hogy a Kongresszus alsó és felső házában is a demokrata érdekek tudnak érvényesülni, nem véletlen, hogy Joe Biden beiktatása után egyből be is jelentett egy újabb gazdaságélénkítő csomagot.

A Covid19 vírus terjedése új csúcsokat ért el, de a befektetők fókusza a vakcina oltások ütemére helyeződött át, amiben az EU egyelőre lemaradó az USA-hoz képest. Amennyiben fennmard a jelenlegi ütem, az EU gazdasága lassabb kilábalásra számíthat. Továbbá megjelent a vírus néhány veszélyesebb mutációja is, amivel szemben kérdéses az eddig kifejlesztett vakcinák sikeressége.

A nagy jegybankok továbbra is óvatosak és a laza monetáris kondíciók fenntartásáról biztosították a tőkepiaci szereplőket, annak ellenére, hogy a hosszútávú inflációs várakozások jelentősen megemelkedtek az USA-ban.

Nagy riadalmat keltett a kisbefektetők koordinált rohama egy-egy kis kapitalizációjú részvényért, amivel, az ezen részvények esésére fogadó nagybefektető (hedge fundok) számára okoztak veszteséget. A veszteségek következtében a nagybefektetők a pozícióik likvidálására kényszerültek, ami több részvényben is eladást jelentett, így az amerikai részvénypiac az év eleji szintekre esett vissza.

A november óta tapasztalt részvénypiaci emelkedés megpihent, azonban úgy gondoljuk, hogy a jegybankok pénznyomtatása és a gazdaságélénkítő csomagok továbbra is jó hátteret biztosít a kockázatos eszközök számára, ezért a részvényeket felülsúlyozzuk a portfóliónkban. A kötvények esetében a hozamok emelkedésére számítunk, ezért kevesebbet tartunk a hosszútávú stratégai súlynál. A részvényeken belül pedig a ciklikus szektorok felülteljesítését várjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.