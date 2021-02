Optimisták a profi magyar befektetők, zsákolják a részvényeket

Rendkívül pozitívak a részvénypiacok kilátásaival kapcsolatban a Portfólió által megkérdezett magyar portfóliómenedzserek: a közzétett havi portfólió-ajánlókban közel 40%-ra ugrott a részvénykitettség. A befektetési szakértők szerint több szempontból is kedvező lesz az idei év a részvénypiacok számára, ezt még az akadozó vakcinahírek sem befolyásolják.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a januári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB-Pannónia Alapkezelő.

Nem oldódik meg olyan gyorsan a járványhelyzet, ahogy a piacok várták

Széles körű konszenzus látszik kialakulni a piacokon azzal kapcsolatban, hogy az idei év több szempontból is nagyon kedvező lesz a részvénypiacok számára. Egyrészt a pandémia lecsengésével a korlátozó intézkedések fokozatosan megszűnnek, így a kereslet masszív felfutása mellett olyan gyors ütemű gazdasági növekedés lesz, amire már régen volt példa. Másrészt a növekedést elképesztő mértékű monetáris és fiskális stimulus támogatja – írják legfrissebb ajánlójukban a hazai portfóliómenedzserek.

Kitérnek arra is, hogy bár januárban végre megkezdődött a szisztematikus Covid-19 elleni oltás a fejlett világban, a szűk keresztmetszet jelenleg az előállított vakcina mennyisége, mivel nagyon rövid idő alatt kellene beoltani a lakosság jelentős részét. Az már látható, hogy a korábban felállított pozitív prognózisok, hogy már tavaszra helyre állhatnak a gazdaságok, túl optimista volt.

Minden esetre januárban a piacok ott folytatták ahol decemberben abbahagyták. Az indexek új csúcsokra mentek, de érezhető volt, hogy az elmúlt két hónap trendje megszakadt. A befektetők újra a növekedési szektort részesítették előnybe az érték szektorral ellenben, január utolsó harmadában pedig a spekuláció soha nem látott szintekre emelkedett - írják a szakértők.

Az alapvetően optimista hangulat az akadozó vakcina-hírekre, az új mutánsvírus-variációkra, a lezárások meghosszabbítására inog meg időnként, de globálisan lényegében marad a fő várakozás a normalizációval és a gazdaságok dinamizálódásával.

A fentiek pedig alátámasztják, miért emelték jelentősebb mértékben a kockázatos eszközök arányát a modellportfóliókon belül a hazai portfóliómenedzserek.

Íme a mintaportfóliók

A hazai portfóliómenedzserek által összeállított fiktív befektetési portfóliókban egyértelmű elmozdulás látszik a kockázatosabb eszközök felé, míg pénzpiaci, kötvény és alternatív kitettségét inkább leépítette a legtöbb befektető.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget immár a fejlett piaci részvényekben tartják a befektetők, ezután a pénzpiaci eszközökben látnak most nagyobb fantáziát a válaszadók, amit a hazai kötvények követnek.

Az elmúlt hónapokhoz képest jelentősen visszaesett a pénzpiaci eszközök és a kötvények súlya is, a részvényeké pedig megközelítette a 40%-ot, amire még nem volt példa az elmúlt öt év allokációit nézve:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

