Kimaradtál a tőzsdei csorda bulijából? Ezekkel az alapokkal is sokat kereshettél egy hónap alatt

Felemásan indult a tőzsdék szempontjából az idei év, januárban kaptak hideget és meleget is a befektetők. Ennek ellenére voltak olyan alapok, amelyek egy hónap alatt is 5% feletti hozamot értek el, de voltak olyanok is, amelyeknek nem sikerült még talpra állniuk a tavalyi koronavírus-sokkból. A legnagyobb lapok közül például az OTP Supra idén eddig még mínuszban van.

Nagyon erősen indult a 2021-es év a tőzsdéken, de a hónap végére nagyobb korrekciókat is láthattunk. Bár sokan várták, egyelőre nem valósult meg a value részvények felemelkedése, továbbra is a technológiai papírok és főként Amerika viszik el a show-t (a kisbefektetők sztárpapírjain kívül). A befektetők célkeresztjében a koronavírussal és vakcinázottsággal kapcsolatos hírek mellett a jegybanki és kormányzati gazdaságösztönző programok vannak.

Ilyen felemás hónap ellenére is hozott valamennyit a befektetőinek a legnagyobb (február eleji nettó eszközérték szerinti) forintos, lakossági alapok többsége, egyedül a Supra, a Hold Columbus A sorozata és az OTP Optima A sorozata maradt mínuszban.

Bár még csak egy hónap telt el az évből, az OTP Supra egyelőre nem tudott magához térni a tavalyi mínuszból: idén eddig 2,8%-os mínusznál jár az alap:

Tavaly viszont a Suprán kívül a legnagyobb sorozatok mindegyike hozott pénzt a konyhára, A legnagyobbak között legkisebb kezelt vagyonnal bíró Hold Columbus A sorozata például több mint 15%-ot. Emellett az ingatlanalapok is jól teljesítettek:

Az OTP Supra olajügyleteken szenvedett el jelentős veszteséget tavaly tavasszal, amikor a fekete arany árfolyama összeomlott a koronavírus és az orosz-szaúdi olajvita együttes fennállásakor, az alapkezelő aztán kitárazott az olajból és más eszközökkel kezdett el kereskedni. Az alap legfrissebb, december végi hírlevele szerint bár a befektetők optimisták azzal kapcsolatban, hogy a járvány hamar visszaszordítható, az élet visszatér a normális kerékvágásba, és csak a pénzbőség pozitívuma marad velünk, 2021 a portfóliómenedzser szerint rögösebb lesz, a megugró adósságok is növekvő aggodalmakat okozhatnak.

A tájékoztató szerint az alapban 10%-ot meghaladó részarányú eszköz nem volt decemberben, de a portfóliómenedzser jelentősen csökkentette az eurós kötvénykitettséget és durationt a hozamcsökkenést kihasználva, dollár kötvényeket (Brazil, Istanbul, RepHun) és 10 éves forint állampapírt vett. A leírásból az is kiderül, hogy a hónap végén a vagyonkezelő shortolta a 81-es szint felett a PLNHUF-ot. Összességében decemberben nyereséget termeltek a részvény, kötvény és devizapozíciók, de ezt valamelyest mérsékelte a futures short pozíciók vesztesége indexekben és olajpozíciókban (januári tájékoztató a cikk megírásakor még nem állt rendelkezésre).

Végül érdemes egy pillantást vetni 2021 eddigi nyerteseire is. A legjobban teljesítő forintos, lakossági alapok eddig idén, az OTP Föld Kincsei, a Budapest Kontroll és az Equilor Hydra alapok, de 5% feletti hozamnál jár még a Budapest Next Technológia,a BF Money Feltörekvő Részvény és az Aegon Feltörekvő Piaci ESG alapok. A listát elnézve abszolút dominálják a hozamlistát a részvény- és abszolút hozamú alapok, amelyekkel tavaly is nagyot szépen lehetett keresni:

Sajnos vannak olyan alapok, amelyeknek nem sikerült olyan jól az évkezdet, de bőven van még idő a hátrány ledolgozására. Idén eddig az Accorde görög részvényalapja teljesít a forintos lakossági sorozatok között a legrosszabbul közel mínusz 10%-kal. A görög részvénypiac jó ideje gyengélkedik, tavaly is mínuszban zárt az alap. Úgy tűnik, a latin-amerikai piacokkal és fejlett piaci részvényekkel és arannyal is megégethettük magukat, de mínuszban van idén eddig a Citadella is.

Összességében egyébként a forintos sorozatok teljesítménye inkább pozitív: az idei hozamok több mint 60%-a pluszban van, ez nagyjából megegyezik a tavalyi egész éves arányokkal.

