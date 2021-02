Hasít a zöld-őrület – Lekörözi a piacot az egyik legfelkapottabb befektetés

1600 milliárd dollár fölé ugrott a fenntarthatósági célokat figyelembe vevő ESG-alapok kezelt vagyona a világon tavaly, ami azt jelenti, hogy 2017 óta tízszeres emelkedést láthattunk. A Société Generale elemzése szerint még csak most jön a java, a befektetők egyre tudatosabban választanak, de fontos szempont a fenntarthatóság mellett az is, hogy ezek a befektetések felülteljesítik a piacot.

Nagyot mentek 2020-ban az ESG-alapok a világon. Az EPFR ESG-alapok kezelt vagyona 1600 milliárd dollár fölé ugrott tavaly év végén, ami 2017 óta tízszeres emelkedést és minden évben duplázódást jelent. A SocGen elemzői szerint az ESG-alapok kezelt vagyonának növekedése tovább folytatódik majd. Ugyanezen az állásponton van a Bloomberg Intelligence Global előrejelzése is, amely szerint 2025-re az ESG befektetésekben kezelt vagyon elérheti az 53 ezermilliárd dollárt is (az alapokon túl minden más ESG-befektetés is).

Jelenleg Európában van a legtöbb ESG-alap, ott az alap univerzum 8,2%-át jelölik ezzel a címkével, az öreg kontinens jóval előbbre jár ebben, mint az USA vagy Ázsia, ahol az alapok mindössze 1,4%-a és 0,9%-a ESG.

Forrás: SocGen

Az ESG-alapokon belül a legtöbb pénzt a részvényalapok kezelték 110 milliárd dollárral, így a súlyuk az ESG-univerzumon belül 68%-ra rúg. A részvény ESG-alapok vagyona egy év alatt majdnem duplázódott, és bár egyre nagyobb arányt képviselnek az ESG-alapokon belül az ETF-ek, egyelőre még a hagyományos befektetési alapok vannak többségben a fenntarthatósági kategóriában.

Forrás: SocGen

Az adatok szerint tavaly az ESG-alapokba 237 milliárd dollárnyi friss tőke áramlott, ami egy évvel ezelőtthöz képest 172%-os növekedés. Ezek a trendek idén januárban is folytatódtak, egy hónap alatt már közel 35 milliárd dollárt gyűjtöttek az ESG-alapok a friss adatok szerint.

Forrás: SocGen

A megugró és évről évre egyre jelentősebb keresletet támasztja alá, hogy

tavaly az ESG-alapok felülteljesítették az összes egyéb alap hozamát, folytatva ezzel a már 2013 óta tartó trendet.

A fenntartható alapokon belül is főként a részvényalapok tudtak jelentős felülteljesítést elérni, a kötvényekbe fektető ESG-alapok estén a felülteljesítés már kisebb, de attól még ott van.

Forrás: SocGen

Hasonló számokat közölt az S&P Global is, amely szerint 2020. december 18-ig az S&P 500 ESG Index 17,55%-ot hozott, miközben az S&P 500 index 16,24%-ot. Ráadásul a felülteljesítés nemcsak az egész évre vonatkozik, hanem a márciusi piaci beeséstől nézve is igaz.

Mi a helyzet Magyarországon?

A magyar befektetési alapok piaca is halad a világpiaci trendekkel, itthon is egyre több ESG-alap indításának szándékáról hallani. Annak érdekében, hogy a befektetők jobban eligazodjanak az ESG-befektetések között, a BAMOSZ tavaly októberben jött ki a befektetési alapok egy újfajta besorolásával, amely már a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos információkat is tartalmazza:

Az " ESG-minősített " kategória feltétele, hogy az alapkezelő az alap befektetéseit ESG szempontok alapján szűrje, az ESG szempontból nem elfogadható eszközökbe való befektetéseket kizárja.

" kategória feltétele, hogy az alapkezelő az alap befektetéseit ESG szempontok alapján szűrje, az ESG szempontból nem elfogadható eszközökbe való befektetéseket kizárja. " ESG-Plusz " megjelölést kaphat az az alap, amely az előbbi feltételeken túlmenően a portfólió elemeinek kiválasztási szempontjainál - megfelelő mértékben - felülsúlyozza a pozitív ESG minősítéssel rendelkező eszközöket.

" megjelölést kaphat az az alap, amely az előbbi feltételeken túlmenően a portfólió elemeinek kiválasztási szempontjainál - megfelelő mértékben - felülsúlyozza a pozitív ESG minősítéssel rendelkező eszközöket. "ESG-Impact" megjelölést kaphat az olyan tematikus, fenntartható gazdaságra, környezetvédelemre stb. fókuszáló alap, amely olyan szektorokba fektet, amelyek elsődlegesen a fenntarthatósággal kapcsolatosan tevékenykednek.

Jelenleg a BAMOSZ oldalán még nem találni túl sok ESG-besorolású alapot, ami információink szerint annak köszönhető, hogy március 10-től életbe lép az EU SFDR-szabályozása (Sustainable Finance Disclosures Regulation), amely fenntarthatósági irányelvként új nyilatkozatokat igényel majd az alapok szintjén. Sok magyar alapkezelő így jelenleg azt mérlegeli, hogyan és milyen formában tud ennek az irányelvnek megfelelni.

Címlapkép: