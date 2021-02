Itt a műgyűjtők új generációja – Több mint 150 40 év alatti műgyűjtő szokásait elemzi az új kiadvány

műtárgy.com Cikk mentése Megosztás

A korábbi évekhez hasonlóan a Larry’s List idén is összeállította az új generációs, 40 év alatti műgyűjtőket bemutató riportját (The Next Gen Art Collectors 2021), amely egyebek mellett vizsgálja a globális szintű változásokat és trendeket is – különösen a kortárs piacon. A több hónapos kutatómunka során olyan kérdésekre igyekeztek választ találni a gyűjtők azonosítására, mint például kik is ennek a generációnak a gyűjtői, kik az alapítói a legújabb múzeumoknak és kiállítótereknek vagy éppen kinek a véleménye fogja formálni a művészeti szcéna elkövetkező pár évét. Az ezek alapján készült, több mint 150 gyűjtőt felsorakoztató lista a műgyűjtők személyét, motivációját, gyűjteményét, illetve közösségi média felületeit mutatja be.