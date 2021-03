Hogyan lovagolhatod meg a csökkenő hullámokat? – Már ha létezik még olyan

Hosszú távon a tőzsdéket jellemzően emelkedő tendencia jellemzi, ám sokan aktívabban ki szeretnék venni a részüket a tőzsdei hullámokból. Mivel egy emelkedő hullámot előbb utóbb egy csökkenő követ, így adja magát a gondolat, hogy ezt is meglovagoljuk, amit shortolásnak nevezünk, amikor is egy eladással indítjuk a tranzakciót, amit egy vétellel zárunk majd le.

Igen ám, de egy magyar befektető számára az árfolyamcsökkenés meglovaglása nem olyan egyszerű. Nálunk jellemzően még a magyar tőzsdén is csak napon belül lehet online kereskedés keretében shortolni, a külföldi termékek esetében pedig általában még ez a lehetőség sem adott. Néhány speciális termékkel, például, határidós indexekkel, illetve certifikátok segítségével oldható meg a feladat, a tőzsdei kereteken belül.

Léteznek azonban az úgynevezett CFD termékek (contract for difference), amelyek leginkább rövidebb, maximum pár hónapos kereskedési időtávra megfelelőek, és segítségükkel bármely termék, devizák, tőzsdeindexek, Tesla, Apple, Nio esetében vétellel és eladással egyaránt indítható egy üzlet.

A shortolás, vagyis az árfolyamcsökkenés meglovaglásának a lehetősége azért is fontos, mert most ugyan már több mint egy évtizede emelkedő trendben vannak a világ tőzsdéi, ám hosszú távon csökkenő trend is jön majd egyszer, valamint az általános emelkedés közepette is mindig vannak lejtőn lévő részvények. Az alábbi grafikonon például az évekig lejtőn lévő Kraft Heinz grafikonja látható.

Shortolni persze extrém módon túlhúzott részvényeket is lehet, bár ez mindenképpen keményebb műfaj, mert a piac mindig tovább képes ezeket a mozgásokat fenntartani, mint amennyi pénze van a veszteséges pozíció finanszírozására egy átlagos befektetőnek. Ez utóbbira jó példa az őrült mód repülő, majd az 50%-os Fibonacci korrekciós szintig visszaeső Nio.

A CFD lényegében egy virtuális termék, amely szorosan követi a mögöttes részvényt, például a Nio, vagy egy tőzsdeindex árfolyamát, de szemben egy igazi részvénnyel nem alkalmas arra, hogy hosszú évekig tartsad. A CFD tőkeáttételes termék, ahol a saját tőkédet meghaladó mértékű pozíciót tudsz felvenni, ami magasabb kockázattal ját, és a napon túli pozíciókat továbbgörgetési díj terheli. Cserébe a vétel és az eladás általában jutalékmentes, a kereskedés költsége a spread, vagyis a vételi és az eladási ár közötti különbözet.

