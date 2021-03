Új csúcson a bitcoin

A bitcoin szombaton átlépte a 60 ezer dolláros határt, ezzel új csúcsra ért a kriptovaluta.

A bitcoin az idei évben meredek erősödést mutatott, amire több vállalat is alapkezelő is reagált, a kriptodeviza elfogadottsága így nőtt idén. Nemrég például a Tesla is vásárolt 1,5 milliárd dollár értékben bitcoint, és a vállalat bejelentette, hogy fizetőeszközként is elfogadják. A megnövekedett kereslettel együtt több alapkezelő is felvette a portfóliójába a kritpodevizát, és a szabályozók is nyitottabbnak tűnnek.

Mindezek mellett a megnövekedett bitcoinbányászat kifejezetten energiaigényes, és a megnövekedett kereslet miatt felfutó bányászat hozzájárult az egyébként is rohamos ütemben dráguló számítástechnikai kellékek további áremelkedéséhez és az alkatrészhiányhoz, amely globálisan sújtja az ipart.

