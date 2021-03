Befektetés 2021. március 24. 12:21 A legdrágább nyugati művész a Távol-Keleten – A Basquiat-árverés eredményei

Március 23-án megdőlt az egy nyugati művész egy munkájáért a Távol-Keleten kifizetett legmagasabb árverési leütés rekordja. A Christie’s szakértői ezt az eredményt várták Jean-Michel Basquiat Warrior (Harcos) című képétől a cég március 23-án megrendezésre kerülő hongkongi árverésén, aminek pontos elnevezése We Are All Warriors – The Basquiat Auction (Mindannyian harcosok vagyunk – Basquiat-árverés) volt. A ház a tegnapi napon 41,8 millió amerikai dollárért adta el a festményt.