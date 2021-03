Bizonyított az új befektetési őrület - Megérte ide tenni a pénzt

A friss számok szerint az elmúlt öt évben valamivel jobban teljesítettek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási célokat (ESG) kitűző alapok a társaiknál, különösen a tavalyi, koronavírussal terhelt időszak emelkedett ki. Nem járt tehát hosszú távon rosszabbul az, aki ESG-alapokra váltott, sőt, a költségeken még spórolni is tudott.

Egyre több az ESG-alap Európában

Az elmúlt öt év során folyamatosan emelkedett az ESG-alapok száma Európában az európai alapkezelői szövetségeket tömörítő szervezet (Efama) friss elemzése szerint. Az adatok szerint tavaly decemberben 2873 darab ESG alap volt az európai piacon és 25 718 nem ESG alap. A nettó kezelt vagyont tekintve a fenntarthatóságra épülő alapok kezelt vagyonának 20%-a passzívan kezelt alapokban van, tehát az aktívan kezelt ESG-alapok teszik ki az ESG-piac nagyobb részét.

Az elmúlt öt évben az ESG-alapok száma több mint dupla olyan gyors ütemben bővült Európában, mint a hagyományos alapoké.

Az alábbi ábrák közül a jobb oldalin az is kitűnik, hogy ez a növekedés különösen 2017 óta szembetűnő, amit az új alapok megjelenése, illetve a meglévő alapok ESG-kompatibilissé való átalakítása is magyaráz.

Az ESG alapok számának változása 2016-2020 között, forrás: Efama

Megugrott a kezelt vagyon is

Ahogy a számuk, hogy a kezelt vagyonuk is jelentősen nőtt a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási célokat kitűző alapoknak, az elmúlt öt évben különösen 2019-ben és 2020-ban volt látható növekedés a vagyonban. Tavaly decemberben az ESG-alapok vagyona elérte az 1200 milliárd eurót, és miközben a nem ESG-alapok vagyona tavaly csak 4,8%-kal bővült, az ESG-alapok 37,1%-os vagyonbővülést tudtak felmutatni.

A jelentés szerint az, hogy az ESG alapok kezelt vagyona gyorsabb növekedést mutatott, arra is visszavezethető, hogy ezekben az alapokban nagyobb részarányt képviselnek a részvényalapok, a részvénypiacok pedig 2019-ben és tavaly is jól teljesítettek. Ennek is köszönhető, hogy míg 2015-ben az ESG-alapok a teljes piaci kezelt vagyon csak 7%-át adták Európában, ez tavaly év végére 11%-ra nőtt.

ESG-alapok nettó eszközértéke és piaci részesedése, valamint a kezelt vagyon éves változása, forrás: Efama

A koronavírus ellenére is nagy kereslet volt a fenntartható célokat kitűző alapok iránt, az Efama adatai szerint tavaly 235 milliárd eurót tett ki az ESG-alapok nettó értékesítése az öreg kontinensen, ami több mint tízszerese a 2016-os értékesítési számnak.

Az ESG-alapok éves nettó értékesítése és ennek kezelt vagyonhoz viszonyított nagysága, forrás: Efama

A részvényalapokban van a legtöbb pénz

Ahogy a fentiekben már utaltunk rá, a részvényalapoké a legdominánsabb kategória az ESG-alapokon belül, tavaly év végén a kezelt vagyon 56%-a ebben a kategóriában volt. A részvényalapokat a kötvényalapok követik 16%-kal, majd a vegyes alapok 15%-kal. A nem ESG-alapok között a részvényalapok teljes vagyonból való kitettsége sokkal kisebb, 39%, a kötvényalapoké pedig jóval nagyobb, 28%.

További érdekesség, hogy bár a részvény- és kötvényalapok a két legnagyobb kategória az ESG univerzumban, kezelt vagyonban a vegyes alapok nőttek a legkiemelkedőbb mértékben, 2016 óta 210%-os vagyonbővülést felmutatva.

Az ESG és nem ESG-alapok vagyoneloszlása a kezelt vagyon szerint, forrás: Efama

A környezetvédelemre fókuszáló alapok taroltak

Az úgynevezett impakt alapok, azon belül is a környezetre fókuszáló alapok kezelt vagyona ugrott meg leginkább a 2016-2020 közötti időszakban, tavaly év végén elérve a 320 milliárd eurót. Mindebből az alacsony széndioxid kibocsátást célzó alapok tették ki a vagyon 55%-át, de a megújuló energiára fókuszáló alapok vagyona nőtt a vizsgált periódusban a legnagyobbat, 640%-kal (alacsony bázisról).

A társadalmi célokat kitűző ESG-alapok között a nemek közötti és egyéb társadalmi egyenlőtlenségekre fókuszáló alapok és a közösségi fejlesztéseket célzó befektetések vagyonnövekedése emelkedik ki, 2016 januárja óta 340%-os bővüléssel. Összességében tehát a társadalmi felelősségvállalást célzó befektetések iránt egyre nagyobb az érdeklődés, továbbra is a környezeti célokra fókuszáló alapok dominálják az ESG univerzumot.

A környezeti és társadalmi célokat kitűző ESG-alapok vagyonnövekedése célok szerinti főbb bontásban, forrás: Efama

Hogyan teljesítettek az ESG-alapok?

Az elemzés kitér az ESG alapok teljesítményére is.

A 2016-2020 közötti időszakban az ESG-s részvényalapok bruttó éves teljesítménye 10,4%-ot tett ki, szemben a nem ESG-alapok 9,2%-ával.

A különbség a szervezet szerint azzal magyarázható, hogy tavaly az ESG-s részvényalapok teljesítménye jóval felülmúlta a hagyományos részvényalapokét (8,6% vs. 4,6%), mivel az ESG-s alapok nem voltak annyira kitéve a koronavírus-válság sújtotta szektoroknak, tehát az energia és pénzügyi szolgáltatások piacának.

A kötvény ESG-alapok ugyanezen vizsgált időszakon éves szinten 2,5%-os bruttó teljesítményt értek el, a nem ESG-s kötvényalapok pedig 2,9%-ot. Tavaly ugyanakkor az ESG-s kötvényalapok bruttó hozama magasabb volt (1,7%), mint a hagyományos kötvényalapoké (mínusz 0,5%). Erre egy lehetséges magyarázat lehet, hogy az ESG-s kötvényalapok a hagyományosokhoz képest általában kevésbé kockázatos eszközöket tartanak.

Mindez azt bizonyítja, hogy a befektetőknek hosszú távon nem kellett feladni a hozamelvárásokat amiatt, hogy ESG-alapba fektettek.

A kötvény és részvénylapok teljesítménye ESG és nem ESG szerinti bontásban, 2016-2020 között (éves bruttó hozam a kezelt vagyon arányában), forrás: Efama

Az alábbi ábrák pedig azt mutatják, hogy az ESG-alapok általában kicsivel olcsóbbak, mint a nem ESG-eszközök, annak ellenére, hogy egyébként az ESG-kritériumoknak való megfelelés és az ESG-adatok gyűjtése extra költséggel jár. A jelentés szerint ez annak tudható be, hogy az utóbbi időszakban több alapkezelő is elindult ezen a területen, és igyekeznek alacsonyabb díjakkal bevonzani az ügyfeleket.

Kötvény és részvényalapok költsége ESG és nem ESG szerinti bontásban, forrás: Efama

Egyébként a költségek eloszlása meglehetősen széles skálán mozog, az Efama szerint ez azért lehet, mivel az alapok egy része tőzsdén kereskedett (ETF), amelyeknek díja alacsonyabb, míg vannak az általában magasabb díjakkal dolgozó, aktívan kezelt alapok.

Kötvény és részvényalapok költsége a kezelt vagyon arányában, forrás: Efama

Koronavírus és az ESG-alapok

Annak ellenére, hogy a koronavírus-válság tavaly márciusban jelentős esést hozott a világpiacokon, az ESG-alapok növekedése nem szenvedett csorbát, épp ellenkezőleg.

Az ESG-alapok nettó értékesítése tavaly is szépen haladt, egyedül márciusban szenvedett a kategória tőkekiáramlást 19 milliárd euróval, az is főként a pénzpiaci ESG-alapokból áramlott ki. A nem ESG-alapokból ehhez képest tavaly márciusban 254 milliárd euró áramlott ki.

Forrás: Efama

