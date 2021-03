Aegon: nyár elejére a fejlett világban aki kér oltást, az kaphat is

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Márciusban folytatódott a szisztematikus Covid-19 elleni oltás a fejlett világban. A vakcina gyártó cégek elkezdték felgyorsítani a vakcina előállítását, így már talán kijelenthetjük, hogy május végére, június elejére a fejlett világban aki kér oltást az kaphat is. Leglátványosabb előrelépést az Egyesült Államok tette, ott már több mint a lakosság 30%-át beoltották, és azt tervezik, hogy május 1-től már nem korosztály szerint oltanak, hanem bárki aki kéri azt beoltják. Ha ezt a tervet valóban sikerül végre hajtani akkor az Egyesült Államok, Izrael után, a legbeoltottabb fejlett ország lesz, ami nagyon pozitívan hathat a gazdaságuk pre-Covid szintű visszaállításra. Pár szövetségi állam, mint például Texas és Florida, már elkezdték enyhíteni a szigorításokat, annak ellenére, hogy szövetségi szinten még mindig azt javasolják, hogy ugyanazok a szabályok legyenek érvényben mint az elmúlt hónapokban. A lakosságnak természetesen már elege van a folytonos restrikciókból és próbálnak visszatérni a normális életmódhoz. Az, hogy ez mennyire lesz sikeres a következő hetekben fog kiderülni. Ha nyitás túl korainak bizonyult és a vírus újra el kezd terjedni az csak azt fogja eredményezni, hogy megint további megszorításokat kell bevezetni, ami megint kitolja a gazdaság teljes újra nyitását. A legpozitívabb esemény az elmúlt időszakban az, hogy az amerikai politikai vezetés is végre tisztában van azzal, hogy a gazdaság csak akkor vihető vissza a pre-Covid előtti szintekre, ha a vírus terjedését megszüntetik, vagy minimum kontrollálni tudják. Ennek érdekében az új demokrata vezetés minden lehetséges dolgot megtesz, és nem a Trump-féle strucc politikát folytatja.

Márciusban, bár a hónap végén új csúcsokon zártak, a piacok volatilisek voltak. Az amerikai hosszú hozamok 2 éves csúcsra mentek, amire a részvény piacok heves mozgásokkal reagáltak. Először a befektetők úgy interpretálták a kamatok emelkedését, hogy a növekedési szektorból az érték alapú szektorba allokáltak át, de aztán amikor a kamatok kicsit estek akkor a pénz megint a növekedési szektorba ömlött. Az meg csak olaj volt a tűzre, hogy a márciusi FOMC döntés után a FED elnök nem tudta érdemben megnyugtatni a piacokat. Powell végre kijelentette, hogy a jegybank minimum 2023-ig nem fog kamatot emelni, de arra nem tudott érdemleges választ adni, hogy mit fognak akkor csinálni, ha az infláció lényegesen magasabb lesz az előre jelzetteknél. Az inflációtól való félelem jelen helyzetben nagyon is valós. A gazdaságban egyre több helyről jön a jelzés, hogy az ellátási láncban egyre több a probléma, és ennek tetejében a kongresszus jóváhagyta az 1900 milliárdos segélycsomagot, úgy, hogy jelezték, hogy még egy újabb 3-4000 milliárdos infrastruktúra csomagot is meg fognak szavazni a jövőben. Így szinte egy tökéletes inflációs környezet jöhet létre az Egyesül Államokban, úgy, hogy kevesebb árú lesz a gazdaságban és ezzel egyidőben sokkal több pénz. A FED-nek nagyon ügyesen kell manővereznie a jövőben, ha el akar kerülni egy újabb válságot.

Bár Európában a vírust még nem sikerült megfékezni a gazdasági adatok azt mutatják, hogy itt is látszik már a fény az alagút végén. A feldolgozóipari beszerzési menedzserindex a index számításának kezdete óta nem látott magas szintekre, 62,4-re pattant az előző havi 57,9 és a várt 57,6-os indexértékkel szemben. Ezen belül az új megrendeléseket mérő mutató is történelmi csúcsokat ért el, amely már kilencedik hónapja tartózkodik az emelkedés/csökkenés határát jelző 50-es érték felett. A Markit Intézet Kompozit beszerzési menedzserindexe a februári 48,8-ról 52,5-re ugrott, amely 2020 júliusa óta nem látott magas érték. Az elemzők 49,1-es indexértéket prognosztizáltak. Ezen belül erős volt az új megrendeléseket mérő mutató, amely a negatív trendet megtörve 52,6-ra kapaszkodott fel a februári 49-ről. Ezzel egyidőben a várakozásoknak megfelelően, nem változtatott az irányadó kamaton és az eszközvásárlási programon az EKB a kamatdöntő ülésén, valamint kiemelték - és ez alapvetően egy fontos üzenet - , hogy az infláció átmeneti emelkedése során nem avatkoznak be. Az idei inflációs várakozásukat 1 százalékról 1,5 százalékra emelték, amely továbbra is a 2 százalékos célszint alatt található, miközben a korábbihoz hasonló növekedési képet vetítenek előre.

Bár Kína és a többi ázsiai ország gazdasága már maga mögött tudhatja a korona vírus által indukált válságot, úgy tűnik, hogy ha még átmenetileg is, a kínai gazdaság el kezdett lassulni, legalábbis a gazdasági adatok erre utalnak. A hivatalos kínai feldolgozóipari PMI értéke 50,5-ra esett a januári 51,3 után, a Caixin inkább a kisebb vállalatokat mérő mutatója pedig 51,5-ről 50,9-re csökkent, itt azonban az adatok az újév miatt nehezebben értelmezhetők, az áprilisi adat ad majd pontos képet az ipar helyzetéről. Eközben a Caixin szolgáltató szektort mérő BMI indexe 51,5-re csökkent februárban, amely 10 hónapos mélypont - azaz a növekedési ütem csökken. A következő hónapok megmutatják majd, hogy ez csak egy ideiglenes lassulás-e, vagy komolyabb megtorpanást várhatunk.

A korona vírus Magyarországon változatlanul kontrollálatlanul terjed. A korábban beharangozott gazdaság élénkítő csomagból még mindig semmi nem valósult meg, és sajnos egyre több kisvállalat, főleg a vendéglátásban és turisztikában érdekeltek zárnak be véglegesen. A forint márciusban megközelítette a tavaly novemberi csúcsot, de a hónap végére ott zárt ahol kezdte a hónapot. Az MNB finomhangolást hajtott végre az eszközvásárlási program keretrendszerében: bejelentésük szerint eltörölték az 50 százalékos vásárlási korlátot a kötvénysorozatokban, miközben a heti vásárlási volumen nem változik. Ez elsődlegesen a hosszabb lejáratú papírokban bővítette ki a mozgásteret, miután itt már elérték a korábbi limiteket. Ami még említésre méltó, hogy már a központi bank is 4%-os vagy a feletti inflációval számol erre az évre.

A modell portfóliónkon márciusban nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.