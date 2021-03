Erste: késésben a gazdasági fellendülés

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"A koronavírus harmadik (néhol már negyedik) hulláma miatt késésben van a gazdaságok normalizálódása, de a legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is az, hogy az év második felében masszív felpattanás lesz a növekedési ütemben. Valójában globális szinten az elmúlt hetekben megjelenő adatok is jól tartották magukat a várakozásokhoz képest: az ázsiai export és a feldolgozóipar, a vállalati hangulatindexek és az előzetes beszerzési menedzserindexek azt vetítik előre, hogy az ipari termelés és a beruházások átlag fölötti növekedést produkálnak. A néhány gyengébb adat (főleg a kiskereskedelemből) valószínűleg átmeneti hatásokat tükröz (kedvezőtlen amerikai időjárás, kínai holdújév, kapacitásproblémák a chip-gyártásban).

Az amerikai kötvényhozamok emelkedése, ami februárban kissé megijesztette a tőzsdéket, az elmúlt hetekben tovább folytatódott. Az amerikai jegybank, a Federal Reserve egyelőre kiváró álláspontra helyezkedett, érdemben nem lépett fel a hozamemelkedés ellen. A medián várakozás továbbra is az, hogy az amerikai kamatok 2023 előtt nem fognak változni. Az Európai Központi Banknál viszont láthatóan jobban aggódnak a pénzügyi kondíciók szűkülése miatt és jelezték, hogy a második negyedévben több kötvényt fognak vásárolni az eszközvásárlási program keretében, mint az év első hónapjaiban. A nyugat-európai hozamok emelkedése nem meglepő módon meg is torpant. Ezzel szemben néhány feltörekvő piaci jegybank már a szigorítás irányába lépett, kamatot emelt a brazil, az orosz és a török jegybank (utóbbiból jó nagy balhé is lett).

A portfóliónk összetételén továbbra sem változtattunk. A részvénypiacokat több szempontból is sérülékenynek látjuk: a kisbefektetői felmérésekben az optimisták és pesszimisták aránya közel van az elmúlt 10 évben látott csúcsokhoz, az alapkezelőknél pedig a részvényarány jóval magasabb, a készpénzarány pedig jóval alacsonyabb a historikus átlagnál. Eközben a befektetők idegeit sorra borzolják egyes hedge fundok komoly veszteségeiről érkező hírek, melyek több nagybanknál is lecsapódtak. Közép- és hosszútávon ugyanakkor a részvénypiacokat továbbra is számos tényező támogatja (gazdasági nyitás, gyors profitnövekedés, jegybanki expanzió, fiskális stimulusok, megfelelő hozamtermelő alternatívák hiánya).

A kötvénypiacokon a továbbiakban is olyan szegmensekre súlyozunk, ahol a hozamfelárak kínálnak valamiféle puffert a fejlett államkötvényhozamok emelkedésének kedvezőtlen hatásait kompenzálva. A feltörekvő piaci kötvényeket (elsősorban az állampapírokat, kevésbé a vállalati kibocsátásokat is) negatívan érintette a dollárhozamok emelkedése és a dollár erősödése, és ennek a trendnek a folytatódása kockázatot jelent. Ugyanakkor ezen a piacon a hozamok már feljebb jöttek az év eleji mélypontról, a fejlett piaci kötvényekhez mért felárak pedig megnyugtatónak tűnnek a historikus átlaghoz képest. A legalacsonyabb kockázatú nyugat-európai állampapírokban továbbra sem látunk fantáziát."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.