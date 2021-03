K&H: karanténnal és emelkedő piacokkal indul a tavasz

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H alapok kezelőjének írását olvashatják:

"Márciusban felpörgött a járvány harmadik hulláma, megtörve az év addigi javuló trendjét. Míg Európában és egyes feltörekvő országokban rohamosan súlyosbodott a járványhelyzet, addig az oltásokkal jól haladó országokban (például USA, Egyesült Királyság) nem tapasztaltunk hasonló romlást. Ez alapján arra lehet következtetni, hogy az oltási programok előrehaladtával az országok egyre jobban kordában tudják tartani a járványt. Addig azonban, amíg a vakcináztatás akadozik marad a karantén és az elhúzódó korlátozások, amelyek erősen lassítják a gazdasági kilábalást.

Februárhoz hasonlóan ebben a hónapban is nagy hangsúly helyeződött az infláció alakulására. A költségvetési és jegybanki élénkítések hatására kialakult masszív likviditásbőség és az újranyitással kapcsolatos várakozások növelték a hosszútávú inflációs várakozásokat, amely így további hozamemelkedést generált a kötvénypiacokon. A növekvő inflációs félelmekre és az emelkedő kötvényhozamokra reagálva a fejlett országok jegybankjai újra megerősítették eddigi kommunikációjukat, miszerint az előttünk álló időszakban is fenntartják az ultralaza monetáris környezetet. A jelenlegi piaci előrejelzések szerint a FED-től 2023-ig nem várható kamatemelés és az EKB sem fogja elsietni a szigorító intézkedéseket. Habár ezen felszólalásokkal sikerül megakasztani a hirtelen hozamelszállást, azonban az emelkedő trend egyértelmű, amelyre az áprilistól beerősödő inflációs nyomás ráerősíthet.

A tőkepiacokra áttérve megállapíthatjuk, hogy a növekedésbe vetett bizalom továbbra is töretlenül nagy. A vakcinák sikeressége és az oltási programok felgyorsulása jó alapul szolgáltak márciusban is a részvénypiacok emelkedésének. Szintén lendületet adott még a részvényeknek, hogy az Egyesült Államokban megszavazták az újabb költségvetési mentőcsomagot, amely többek közt közvetlen támogatással szolgál az amerikai háztartásoknak. A hónap végére így abszolút csúcsokat döntött számos amerikai és európai tőzsdeindex is. A piacokra a legnagyobb kockázatot a még mindig jelentős befektetői optimizmus, illetve a piacok emelkedésére vonatkozó elemzői konszenzus jelentik, ami nem várt negatív fejlemény, például rosszabbodó járványhelyzet hatására erőteljes piaci turbulenciát okozhat.

Középtávú várakozásaink változatlanok: az oltási programok várható gyorsulása, a közeledő gazdasági újranyitás és a támogató költségvetési és jegybanki aktivitás az előttünk álló hónapokra is jó kilátásokkal szolgálnak a kockázatos eszközosztályok számára. Emiatt portfóliónkban felülsúlyozzuk a részvényeket. A hazai és nemzetközi kötvényeket alulsúlyozzuk, mivel a hozamok további emelkedésére számítunk. A részvényeken belül a ciklikus szektorok (ipar, infrastruktúra) felülteljesítését várjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.