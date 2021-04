Mennyit hoztak Finax versus a konkurencia portfóliói 2020-ban?

Nézzük meg, hogyan teljesítettek 2020-ban az intelligens befektetés portfóliói, a konkurens befektetési szolgáltatók alapjaival szemben, ebben a speciális piaci helyzetben, melyet a tomboló világjárvány, a bezárt gazdaságok és a rendkívüli piaci volatilitás jellemzett. Összefoglalót készítettünk, amelyben a Finax és a Magyarországon népszerű befektetési alapok hozamait vetettük össze.

Összehasonlításuk alapjául az Intelligens befektetés forintosított modellportfólióit, konkrétabban azok hozamait vetjük össze az azonos, befektetési alapokba történő befektetéssel.

Az egyes befektetési alapokat elsősorban az SRRI módszer szerint megadott kockázati mutatója alapján vonjuk be az összehasonlításba, amely az 1-től 7-ig terjedő volatilitás alapján rangsorolt kockázati kategóriákat jegyzi az elmúlt 5 éves időszakban. Nem kevésbé fontos, hogy minden esetben a Finax Intelligens befektetés portfólióihoz hasonló alapokat választunk ki, amelyek szintúgy a globális részvényekbe és kötvényekbe való befektetést helyezik előtérbe.

(A Finax portfólió hosszú távú hozama modellezés segítségével lett kidolgozva)

A 2020-as évet egyértelműen sikeres évnek könyvelhetjük el a részvények szemszögéből. Bár hozamaik nem érték el az előző év hozamait, a márciusi zuhanásban az egész évere vonatkozón minden bizonnyal kevesen számítottak pozitív eredményekre.

Az indexek fejlődése a világ egyes részeiben különböző értékeket mutatott. Míg az amerikai részvények és a feltörekvő piaci részvények kétszámjegyű növekedést értek el, az európai indexek veszteséggel zárták az évet. Ez a fejlődés nagyban befolyásolta a globális részvénypiac növekedését is. A Finax Dinamikus portfóliók (SRRI 5) 12,62 % és 13,43 % közötti hozamokkal zárták az évet, forintban számolva.

A hozamokat az euró legtöbb kulcsfontosságú globális devizával szembeni erősödése (a dollárral szemben 8,9%-kal nőtt) csökkenteni tudta, viszont a forint gyengülése ezt a hozamkiesést nagy mértékben korrigálta. A Finax portfólióinak részvénykomponense nincs az egyes devizapárok mozgásával szemben biztosítva. Hosszú távon ugyanis véleményünk szerint a devizakockázat elleni védelem költsége meghaladja annak előnyeit.

Külföldi instrumentumokba történő befektetések folyamán mindig vannak olyan időszakok, amikor a devizakockázat negatívan befolyásolja befektetéseinket, és persze van, amikor pozitívan hat rájuk. Tavaly a gyenge dollár visszafogta a teljesítményünket, míg a korábbi években segített a zöldhasú erősödése. A forint hosszú távon folyamatosan gyengülést mutat. A 2020-as évben sokat gyengült az euróval szemben, azonban ez a Finaxnál vezetett euró alapú befektetéseknek határozottan kedvezni tudott.

Mint azt minden egyes adandó alkalommal igyekszünk hangsúlyozni, az egyéb valutákkal szembeni kitettség a befektetés fontos diverzifikációjának egy további formáját jelenti.

Magyarországon a konkurens befektetési alapok nagyobb része egyértelműen ugyanazokkal a kihívásokkal nézett szembe. Rövidebb időtávon, mint az általában lenni szokott, akadt néhány alap, amely teljesítményben felül tudta múlni a Finax portfóliók teljesítményét. A hosszú távú felértékelődés azonban továbbra is a globális piacok teljesítményét másoló passzív befektetés felé hajlik. Tíz éves időhorizonton és hosszabb távon a Finax hozamai az esetek több mint 96 %-ában magasabbak, mint a versenytársaké.

Minden Finax ügyfélszámla egyedi. Két, azonos stratégiával bíró számla különbözik az eltérő befizetési időpontok, a kedvezmények miatti különböző végleges költségek és az átsúlyozás miatti eltérő időzítések miatt. Ezek a fő okai a modellezett és a reális ügyfélportfóliók tényleges fejlődésében észlelhető eltéréseknek.

Ezen oknál fogva egy 100%-os részvényportfólióba egyszeri befektetéssel beszálló ügyfél számlájának növekedését is csatoljuk. Ebben az esetben a növekedés valamivel magasabb volt, mint a modellezett portfólióban indikált hozamok. Ez annak köszönhető, hogy a portfóliók összetétele az év elején eltérő volt (mindegyiket a múltban más időpontban hozták létre), és az átsúlyozás is különböző időpontokban történt. Az ügyfélszámlák esetében az elmúlt év átsúlyozása zseniális módon nagyon közel került a piacok mélypontjához.

A honlapunkon található portfóliók fejlődését Ivan Chrenko és Dominik Hrbatý transzparens számláin keresztül követhetik nyomon, amely fejlődését a számla nyitása óta az alábbi grafikon mutatja. Dominik ügyesen kihasználta a márciusi piaci visszaesést, amikor további befektetéseket eszközölt, növelve befektetését.

A piacok nagyobb volatilitásának köszönhetően a magyar befektetési alapok ajánlata a 6-os kockázati csoportba került. Pont ebben a kockázati kategóriában található néhány, amelyek előnyt tudtak kovácsolni a piacok fejlődésből, amiért természetesen dicséretet érdemelnek.

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a nagyobb növekedés többek között a nagyobb kockázatnak is az eredménye – ami koncentráltabb portfóliókat jelent, amit a magasabb volatilitású pénzügyi eszközök kiválasztása von magával.

A hosszú távú, 10 - 15 éves időhorizonton elért hozamok azonban még ezekben az esetekben is elmaradnak, a magasabb kockázat (nagyobb volatilitás) ellenére is. Az aktív kezelés folyamán a hagyományos piaci kockázatok mellett a befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy a nap végén ők viselik majd az alapkezelő döntéseinek és befektetési stratégiájának kockázatát is.

Az SRRI szerinti 4. kockázati csoportba tartozó befektetési megoldások elért eredményeinek köre is viszonylag széles, ami megfelel az igényes piaci fejlődésnek. A Finax portfólióinak hozama azonban szűk tartományban, 12,09 % és 12,50 % között volt.

Jelentősebb meglepetésről ebben a kategóriában nem számolhatunk be, viszont érdemes megemlítenünk azt a tényt, hogy a konzervatívabb – magasabb kötvénysúlyozással bíró portfólióink is a 4-es SRRI mutató szerinti kockázati kategóriába kerültek a tavalyi év folyamán. Nagy valószínűséggel jelen besorolásuk ismét a 3-s SRRI kategória felé mutatna, viszont mivel az áttekintésünket az év végéhez készítjük, az akkori helyes besorolás szerinti 4-es kategóriában indikáljuk azokat

2020-ban a konzervatív Finax portfóliók, mint sok egyéb befektetési alap, nem tartották meg az 5% -os volatilitási mutatójukat (SRRI 3-as kategóriájukat), és mint feljebb is indikáltuk, átkerültek a magasabb SRRI 4 csoportba, ezért 2020-ban nem számolhatunk be az SRRI szerinti 3-as kategóriájú Finax portfóliók teljesítményéről. Nem maradunk azonban adósak a konzervatívabb magyar befektetési alapok által elért hozamok áttekintésével sem.

Globális szemszögből a befektetők jelentős része a jelen nullás vagy negatív kamatlábak mellett nem a kötvényindexekbe történő passzív befektetésmódot részesítették előnyben. Paradox módon ezen portfólióink az elmúlt év folyamán magasabb hozamot voltak képesek elérni, mint jónéhány aktívan kezelt vegyes-, vagy akár részvényalap.

A tavalyi év még egy érdekességet hozott, mégpedig a legjobban teljesítő 90/10-es portfólió (13,75 %) és a legkonzervatívabb 100 %-os kötvényportfólió (12,09 %) közötti soha nem látott alacsony hozamkülönbséget.

Összegzés

A portfóliók teljesítményeit tekintve a 2020-as évet sikeres évnek lehet értékelni, bár nem tartozik a legsikeresebbek közé. Tisztában kell lennünk azzal, hogy min ment keresztül a világ és a piacok a tavalyi évben.

A viharos év oda vezetett, hogy egyes portfóliókezelők felül tudták múlni az indexek teljesítményét. Továbbra is az a helyzet, hogy ez inkább kivétel, mint szabály.

A passzív befektetés lényegesen nagyobb bizonyosságot jelent az elérhető magasabb hozamokat tekintve, mint az aktívan kezelt befektetési alapok. Az Intelligens befektetés hosszú távú hozamai alátámasztják ezt a tényt.

Mindeddig a kisbefektetőknek nem kínálkozott jobb befektetési stratégia a hozamok és a kockázat tekintetében, mint az ETF-ek. Amennyiben vagyonát a lehető leghatékonyabb módon szeretné növelni, akkor nincs jobb alternatíva, mint a passzív befektetés.

Állítsd össze saját mintaportfóliód ITT.