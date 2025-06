Tényleg vége lesz a személyes banki ügyintézésnek?

Szász Péter 2025. június 17. 15:00

Az elmúlt években gyökeresen átalakult, hogy miként és hol hozzuk meg pénzügyi döntéseinket. Egyre többen intézik befektetéseiket valamilyen digitális megoldással, amely lehet akár egy mobil is. De vajon tényleg kezd háttérbe szorulni a személyes tanácsadás még akkor is, ha komoly befektetésről van szó? Mindezekről kérdeztük a Gránit Bank két vezetőjét, de szóba került a kamatkörnyezet is, illetve, hogy mibe fektetnek szívesen most a magyarok. Vendégünk volt Gabler Gergely, a pénzintézet ügyvezető-igazgatója és Szabó Tamás, ügyvezető-igazgatóhelyettes.