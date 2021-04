Nevet vált a CIB Alapkezelő

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. a mai nappal felveszi anyavállalata nevét. A társaság által kibocsátott alapok vezető forgalmazója továbbra is a CIB Bank marad - derül ki a társaság közleményéből.

Az 1997 áprilisában alapított cég a hazai alapkezelési piac meghatározó szereplője. A befektetési alapokban kezelt vagyon tekintetében az alapkezelő 2018 nyara óta a negyedik legnagyobb szereplő, 2020. december 31-én több mint 480 milliárd forintnyi vagyont kezelt 42 befektetési alapban és vagyonkezelt ügyfelei portfóliójában. Alapjai közül a CIB Start Tőkevédett Alap a negyedik legnagyobb vagyont kezelő nyilvános hazai befektetési alap volt a BAMOSZ adatai alapján.

Meghatározó esemény volt a cég életében, amikor 2013-ban az Intesa Sanpaolo Csoport – amelynek része a CIB Bank Zrt. is – vagyonkezelésre specializálódott tagja, az Eurizon cégcsoport régióközpontot hozott létre Szlovákiában, és ennek keretében a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 100%-os tulajdonába került. Ennek az integrációs folyamatnak fontos állomása az egységes brand kialakítása, melynek keretében a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. neve 2020 márciusában Eurizon Asset Management Slovakia správ. spol., a.s.-re változott, 2021 áprilisában pedig a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. neve változik Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-re.

Az Eurizon az európai vagyonkezelési piac egyik globális jelenléttel rendelkező vezetőjévé vált (a Broadridge adatai alapján). 2020 december végén pedig az olasz vagyonkezelési piac kiemelt szereplője lett 349 milliárd eurós kezelt vagyonával. Az Eurizon a világ 8 országában rendelkezik leányvállalattal, és további 16 országban van jelen helyi fiókokon, kereskedelmi irodákon, külső forgalmazói és együttműködési megállapodásokon keresztül. A csoport számára kiemelten fontos a régiónkban való jelenlét, a horvát és a szlovák leányvállalat a második, a magyar a negyedik legnagyobb helyi piaci szereplő. Az Eurizon erőteljesen jelen van Ázsiában is az Eurizon Capital Asia Limiteden és annak a kínai Penghua Fund Management-ben fennálló 49%-os részesedésén keresztül. Ezeket az eszközöket is beleszámítva a 2020 december végi összes kezelt vagyona 452 milliárd eurót tett ki.

Mindezeken túl az Eurizon elkötelezett a fenntartható és felelős befektetések iránt: elsőként hozott létre etikus befektetési alapot Olaszországban 1996-ban, 2017-ben pedig integrálta az ESG irányelveket a befektetési döntéshozatali folyamataiba. 2021-ben az Eurizon az SFDR-nek (fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló uniós rendelet) megfelelően meghatározott fenntarthatósági politikát fogadott el, és a befektetési alapjai több mint 41%-át megfeleltette az SFDR 8. és 9. cikkének.

Komm Tibor, az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója névváltás apropóján többek között azt nyilatkozta, hogy "az Eurizon hosszú időre visszanyúló tapasztalattal rendelkezik az ESG befektetések terén, és ezt a komoly tapasztalatot szeretnénk mi is minél jobban kiaknázni termékfejlesztési és vagyonkezelési folyamatainkban”.

