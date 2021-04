Szép hozamok a nyugdíjra gyűjtőknél – A merészebbek tették zsebre eddig a legtöbb pénzt

A friss, első negyedévre vonatkozó árfolyamadatok alapján azok tudtak eddig magasabb hozamokat zsebre tenni az önkéntes- és magán-nyugdíjpénztári tagok közül, akik magasabb kockázatú portfóliókban tartják megtakarításaikat.

Az MNB oldalán elérhető árfolyamadatok szerint

a nagyobb kockázatot vállaló növekedési és lendület portfóliók hozama volt a legkiemelkedőbb az év első három hónapjában, többségükben 2-4% közötti nyereséggel ,

hozama volt a legkiemelkedőbb az év első három hónapjában, , az alacsonyabb kockázati szinten mozgó portfóliók többségének teljesítménye egyelőre inkább enyhe mínuszban van, itt vélhetően a kötvénytúlsúly és a kötvénypiaci hozamemelkedés sem tett jót a teljesítményeknek eddig.

Az alábbi táblázat szerint volt néhány, magasabb részvénysúllyal bíró portfólió, amely sikerrel vette az évet eddig: 3% fölötti hozama van az Aegon Mega Trend, az Allianz Kockázatvállaló, az Aranykor ESG Dinamikus és Lendület, valamint az OTP Növekedési és Dinamikus portfólióinak. Közülük is kiemelkedik az Allianz Kockázatvállaló portfóliója 6,48%-os negyedéves hozamával, és az OTP Dinamikus portfóliója 5,11%-kal.

Az MNB egyébként idén is közzétette honlapján az önkéntes nyugdíjpénztárak 2020. évi hozamaira, valamint a 10 és a 15 éves hozamrátáira vonatkozó adatokat.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak eszerint

4,13 százalék - záró vagyonnal súlyozott - átlagos nettó hozamot értek el. Az inflációs hatást (2,7 százalék) figyelembe véve ez nettó 1,39 százalékos reálhozamnak felel meg,

tehát a pandémiás helyzet ellenére is sikerült szektorszinten infláció feletti hozamteljesítményt elérni.

Az alapvetően hosszú távú megtakarítást ösztönző önkéntes nyugdíjpénztári szektor

10 éves és 15 éves (záró vagyonnal súlyozott) nettó hozama 6,23 százalék, illetve 5,91 százalék volt tavaly. Ezek 3,87 százalék, illetve 2,49 százalék reálhozamot jelentenek a tagok számára.

Ahogyan arról legutóbbi cikkünkben beszámoltunk, a pénztárak többnyire lényegesen olcsóbbak a nyugdíjbiztosításoknál, a legnagyobb, elszámoló egységes pénztáraknál még a legdrágább portfóliók TKM-értéke is 2,5% alatt van 10 éves időtávon. A drágább pénztári portfóliók egyébként általában kockázatosabb eszközökbe fektetnek, alapok alapja konstrukcióban. A számokból az is megfigyelhető, hogy egy-egy portfóliónál drágulás is volt a tavalyi adatokhoz képest.

Még a 2,5% is barátságos érték egyébként a nyugdíjbiztosítások költségterheléséhez viszonyítva, a legolcsóbb nyugdíjbiztosítás 1,08%-os TKM-mel, a legdrágább 3,8-5,39%-os TKM-mel működik 10 éves időtávon.

A magánnyugdíjpénztárak esetében szerényebb hozamokkal találkozhattunk az első negyedévben, itt a kockázatvállalóbb portfóliók hozama 2-2,7% között mozgott. A klasszikus és kiegyensúlyozott portfóliók teljesítménye egyelőre igen szerény, néhány portfólió enyhe mínuszban van.

