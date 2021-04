Hódít az új befektetési őrület itthon, de nem csak a hozam számít

Elképesztő pénzek áramlottak az utóbbi időben a fenntartható és ESG-beefektetésekbe, itthon is egyre több ilyen termék jelenik meg a piacon. A Portfolio Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján neves portfóliómenedzserek és befektetési szakemberek járták körbe, miért lehet hosszabb távon is kifizetődő fenntartható alapot választani, miért mutatnak ezek iránt egyre nagyobb keresletet az emberek, és valóban a hozam a döntő tényező a fenntartható befektetések mellett.

A konferencia záró panelbeszélgetésében a résztvevők a fenntartható és hagyományos befektetések kapcsán osztották meg gondolataikat.

Czachesz Gábor, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója elmondta, hogy már 2008-ban is látszott, hogy a klímaváltozás fontos szereppel bír a jövőben, emiatt is döntöttek úgy, hogy elindítják az OTP Alapkezelőnél a Klímaváltozás 130/30 alapot. Mostanra az látszik, hogy a befektetői kereslet is utolérte a kínálatot ezen a piacon. Igaz, itt sok hatás torlódik egymásra: a jó hozam önmagában is generál egy jelentős ügyfélérdeklődést, emellett mindig érdekesek azok az alapok, amelyek válaszolni tudnak a világ nagyobb kihívásaira. Az ESG sokkal inkább kockázatkezelési, mint hozamkérdés, mégis sokan valamiféle hozamkérdést társítanak az ESG-döntéshez.

Móricz Dániel, a Hold Alapkezelő befektetési igazgatója a fiatal generációt emelte ki, náluk látszott ugyanis az igazi nyitottság a fenntartható befektetések irányába. Idén még vélhetően nem indít ESG-alapot a Hold Alapkezelő, de tervezik, hogy több alapjukat is megfeleltetik az új EU-s szabálynak (SFDR). Elképesztő dinamikával nő globálisan az ESG-alapokba áramló tőke, sokat segített ezeknek a befektetéseknek az alacsony kamatkörnyezet, nem utolsó sorban pedig a szabályozói környezet.

Pap Iván, a Diófa Alapkezelő üzletfejlesztési vezetője elmondta, hogy az ingatlan üzletágban is szempont a fenntarthatóság, mostanra egyre inkább, sok bérlő az épület fenntarthatósági adatai szerint hoz döntést. Meglepő, hogy az ESG-alapjuk esetében az idősebb befektetők is nagy érdeklődést mutattak, ebben nyilván szerepet játszott a jó visszatekintő hozam is. Az, hogy egy alap ESG-minősített vagy nem, befolyásolhatja a keresletet, de a fiatalok körében a fenntarthatóság témája önmagában is érdekes terület. A következő 10 évre még biztosan megatrendnek minősül az ESG-terület. Azt fontos látni, hogy az ESG nem egy külön eszközalap, hanem egy séma, ami mentén befektetnek a vagyonkezelők.

Balról jobbra: Pekár Dávid, Pap Iván, Czachesz Gábor, fotó: Stiller Ákos

Pekár Dávid, a Raiffeisen Alapkezelő portfóliómenedzsere kiemelte, hogy a termékfejlesztés terén szoros együttműködés van az alapkezelő, a prémium és privátbanki terület között, emellett a bécsi anyabank oldaláról is jönnek a fontos visszajelzések. Az elmúlt időszakban a fenntartható alapok iránt látták a legnagyobb keresletet, jelentős pénzek áramlottak az ilyen típusú alapokba, így nem volt kérdés, hogy erre az irányra szeretnének nagyobb erőforrásokat allokálni. A koronavírus miatti első pánikot leszámítva folyamatosan áramlott be a tőke az ESG-minősített alapjukba, láthatóan az ügyfelek is keresik ezeket a típusú termékeket.

Szalay Rita, a Budapesti Értéktőzsde tőkepiac-szabályozási tanácsadója a BÉT ESG-jelentéséről szóló ajánlását emelte ki, amelyet a kibocsátok számára alakított ki a tőzsde. A fenntartható tőzsde kezdeményezés alatt különféle vállalásokat tesznek a tőzsdék, részben innen jött az indíttatás ennek az útmutatónak a létrehozására.

