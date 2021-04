Ilyet se csináltak még eddig az európai ESG alapok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Most először haladta meg Európában az ESG-nek kikiáltott ETF-ek tőkebeáramlása a többi tőzsdén kereskedett alapét. Az első negyedévében az ESG ETF-ek 25,8 milliárd dollárt gyűjtöttek Európában – számol be a hírről a Financial Times.