Equilor: beindulhat a nyersanyag és agrártermények áremelkedése

"A két nagy kapitalizációjú amerikai vállalatokat tömörítő és az időközben magára találó Nasdaq index is új csúcsra futottak áprilisban, ezzel erős lendületet adva a második negyedévnek. A Russel 2000 bár nem állított be új csúcsot, de szintén pluszban zárta a hónapot. Hasonlóan jól teljesítettek az öreg kontinens indexei is. A pozitív részvénypiaci hangulatot segítette a kötvényhozamok lefele történt korrekciója, stabilizálódása.

Az elmúlt hónapban is tovább emelkedtek a napi esetszámok a világban, meghaladva az év eleji 844 ezer fős rekordot. Az első negyedéves folyamatoktól eltérően az emelkedés nem általános jelenség volt, hanem nagyrészt 2-3 fejlődő piaci ország adta. Indiában egy új variáns terjedése is nehezíti a vírus megfékezését, míg Törökországban április végétől kezdődően két és fél hetes országos lezárással igyekeznek kordában tartani a harmadik hullámot. Az oltási programban élen járó Izraelben 100 körüli értékre mérséklődtek a napi esetszámok. Az Egyesült-Királyságban szintén kedvezően alakultak, a folyamatok.

A kötvénypiacon valamelyest megnyugodott a hangulat, ám a világszerte kijövő inflációs adatokban még lehet további növekedés az elkövetkező hónapokban, melyek újabb eladókat hozhatnak. Ezt a töretlenül emelkedő nyersanyag és agrártermények áremelkedése mellett a fokozatos nyitásokkal felpörgő gazdaságok fogják fűteni várakozásaink alapján. A fejlett jegybankok közül egyedül a kanadai kezdi majd el csökkenteni a heti kötvényvásárlásainak mértékét. Jerome Powell amerikai jegybankelnök egyelőre a legutóbbi sajtótájékoztatón kerülte a „tapering” kérdését, miképpen a munkaerőpiaci folyamatokat szeretnék előbb stabilan pozitív trendben látni. Vélhetően a nyári kamatdöntő ülések valamelyikén fog előtérbe kerülni. James Bullard -St. Louis-i Fed elnök- egyik nyilatkozata alapján a 75%-os átoltottsági szint is egyfajta indikátor lehet a kötvényvásárlási program csökkentésére. A hazai hozamemelkedés is megállt a nemzetközi nyomás enyhülésével. A kötvénykitettségünkön mind haza és nemzetközi súlyoknál enyhén csökkentünk.

Az ázsiai régióktól eltekintve a világ többi részén a lazítási irányba fordultak a vírusellenes intézkedések. A régiónkban a csökkenő lengyel-cseh-magyar esetszámokat tekintve tetőzni látszik a járvány. Hazánkban májusig pedig a lakosság 40%-a megkapja legalább az egyik dózisát, ezzel további korlátozások eltörlését eredményezve. A többi szomszédunknál is hasonló intézkedések várhatók, melyek már a turizmus-vendéglátás szektornak a nyitását is jelenteni fogják. A dollárerő visszafordult, mely a fejlődő piaci devizák erősödését eredményezte. A fejlett piaci indexek tekintetében további emelkedésnek kevésbé látjuk a terét. Az idei évben gyengélkedő hazai és régiós piac viszont magára találhat a második negyedévben. A részvénypiaci befektetések arányain ismét emelünk, elsősorban az említett hazai és a régiós piacokat lefedő részén a portfóliónak.

A nyersanyagoknak szintén kedveztek a piaci folyamatok, a réz az áprilisi konszolidációját követően mindenkori csúcsok közelébe emelkedett. A nemesfémek szintén jól tudtak teljesíteni a hónapban. Az olaj pedig továbbra is a 60 dolláros szintek fölött tartja magát, mely pozitív folyamatokról ad jelzést. Az előző havi növelésünk a kitettségen jó lépésnek bizonyult. Az alternatív befektetések arányain ezúttal nem változtatunk."

