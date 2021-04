Erste: vegyesebbé válnak a kilátások

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"A gazdasági növekedési kilátások továbbra is javuló tendenciát mutatnak a fejlett piacokon, a legfontosabb előrejelző indikátorok a fő régiókban mindenhol erőteljes gazdasági expanziót vetítenek előre. A koronavírus elleni oltásokkal legjobban álló Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában a szolgáltatási szektor mutatói is kiugróan magasak, Európában és Japánban egyelőre visszafogottabb az optimizmus. A fogyasztói bizalmi indexek kissé le vannak maradva az üzleti indexektől, de elindult a felzárkózás. Az amerikai munkaerőpiacról szintén nagyon kedvező hírek érkeznek, és Európában sem következett be az első negyedévben a banki hitelezési feltételek jelentősebb szigorítása, amitől sokan tartottak.

A feltörekvő piacokon nem ennyire egyértelműen rózsás a kép. Kínában az első negyedévben lassult a GDP növekedése, ami összefügg a monetáris és a szabályozói kondíciók szigorításával. A tajvani export-megrendelések márciusban csökkentek, amit részben magyaráz a chipgyártásban kialakult globális kapacitáshiány. Brazíliában és Indiában pedig a GDP csökkenése sem elképzelhetetlen a második negyedévben a rendkívül kedvezőtlenné vált vírushelyzet miatt. Az inflációs kockázatok miatt több országban megindult a monetáris szigorítás, Oroszországban például már a második kamatemelést jelentették be az elmúlt hetekben.

A részvénypiacokon a technikai indikátorok áprilisban egy kissé javultak, így mérsékelten növeltük a részvénysúlyt a portfólióban. Makrogazdasági szempontból nézve a részvénypiacok továbbra is jelentős támogatást kapnak, a kötvénypiacokhoz képest az értékeltségi szintek sem tűnnek túl drágának, továbbá az első negyedéves vállalati eredmények többségében meghaladták a felfokozott várakozásokat is. Ezzel szemben jelentősebb mértékben csökkentettük a feltörekvő piaci államkötvények és az amerikai jó hitelminősítésű kötvények súlyát, melyeket a jelenlegi körülmények között kevésbé látunk vonzónak. Az óvatosság jegyében az eladásokból befolyó pénz egy részét egyelőre alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökben hagyjuk.

A fejlett országok jegybankjai által nyújtott piaci támogatásra továbbra is lehet számítani, bár első fecskeként a kanadai jegybank bejelentette eszközvásárlási programjának csökkentését. Hasonló előbb-utóbb az Egyesült Államokban is szóba kerülhet, az Európai Központi Bank viszont éppen a második negyedévtől turbózta fel piaci vásárlásait. A globális költségvetési expanzió hatása még tart, de nemsokára itt is fordulat jöhet. Az amerikai kormányzat az utóbbi hetekben számos adóemelési elképzelést dobott be a költségvetés konszolidálását és az egyre aggasztóbb jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek tompítását célozva. Ezeknek várhatóan nem lesz túl pozitív rövidtávú visszhangja befektetői körökben. "

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.