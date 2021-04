Raiffeisen: Nyugaton a helyzet változatlan

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Már hónapok óta az úgynevezett reflációs várakozások uralják a piaci szereplők világképét, vagyis, hogy a nagyszabású oltakozásnak köszönhetően belátható időn belül megszűnhetnek a gazdaságokat érintő korlátozások, ami jelentős keresletnövekedéshez, gazdasági fellendüléshez, így pedig az infláció érdemi gyorsulásához fog vezetni. Ezt a hatást erősítheti, hogy világszerte a költségvetési lazítások következtében számos országban jelentős megtakarítás képződött a háztartásoknál a válság alatt, különösen igaz ez az USA-ra. Az utóbbi hónapokban ez az általános világkép elhozta magával a tavaly rekord alacsony szintre került kötvényhozamok látványos emelkedését, illetve az értékalapú befektetések felülteljesítését a növekedési részvényekkel szemben.

Áprilisban azonban megtorpantak az első negyedévben látott piaci folyamatok. Az Egyesült Államok kötvényhozamai lefelé korrigáltak, ami enyhítette a globális kötvénypiacokra nehezedő eladói nyomást (leszámítva az euróövezetet, ahol tovább kúsztak felfelé a hozamok). Ezzel összefüggésben a növekedési részvények ledolgozták értékalapú részvényekkel szembeni idei alulteljesítésük egy részét. Az amerikai dollár mindeközben lefordulva idei csúcsáról gyors gyengülésbe kezdett. A legfontosabb kérdés ebben a helyzetben, hogy a reflációs történet átmeneti megtorpanásáról vagy egy fordulat kezdetéről beszélhetünk.

Alapesetben a reflációs történet folytatódására számítunk, ezért átmenetinek tekintjük az amerikai kötvényhozamok áprilisi csökkenését, illetve a növekedési részvények felülteljesítését. Röviden azért, mert az utóbbi egy hónapban nyilvánosságra került fontos makrogazdasági indikátorokban nem láthattunk negatív fordulatra utaló jeleket, és ha vannak is fennakadások egyes országok oltakozási kampányában, az indiai helyzet pedig kifejezetten rosszul fest, a kedvező összkép nem változott. Mondhatnánk úgy is, hogy nyugaton a helyzet változatlan. A piac most egyfajta visszaigazolásra vár a gazdaság részéről, hogy az elmúlt hónapok során beárazott gazdasági boom és magasabb inflációs környezet bekövetkezését valóban igazolják-e a reálgazdasági adatok.

A legnagyobb bizonytalansági tényezőt jelen helyzetben az infláció gyorsulásának mértéke, illetve tartóssága jelenti. Az gyakorlatilag borítékolható, hogy rövid távon a bázishatás és a gazdaságok újranyitásával „elszabaduló” kereslet jelentős mértékben meg fogja emelni az inflációs számokat, az viszont kérdéses, hogy az árszínvonal-emelkedés üteme tartósan és érdemben meg fogja-e haladni a következő években a koronavírus-válság előtti időszakban tapasztaltat. Mellette és ellene is lehet érvelni, azt azonban kijelenthetjük, hogy jelenleg a korábbi évek során tapasztaltnál jóval nagyobb kockázata van annak, hogy az infláció tartósan meghaladja a 2010-es évek átlagát. A nagy jegybankok egyelőre nem aggódnak a túl magas infláció miatt, sőt, a Fed már hónapok óta kitartóan hangsúlyozza, hogy átmenetinek tekinti a pénzromlás ütemének várható idei megugrását.

Rövid távon a részvénypiacokra nézve az infláció hirtelen, várakozásokat meghaladó ütemű emelkedése jelenti a legnagyobb kockázatot, ami a jegybankokat is lépéskényszerbe hozhatná, így a 2013-as taper tantrum időszakához hasonló sokkhatás érhetné a piacokat. Ilyen helyzetben a kötvényhozamok gyors és jelentős emelkedése a részvénypiacokon – különösen a növekedési részvényekben – is átmeneti korrekciót idézhetne elő, miképp arra idén februárban is volt példa. A másik fő kockázat egy olyan vírusmutáns megjelenése, ami ellen hatástalannak (vagy sokkal kevésbé hatékonynak) bizonyulnak a vakcinák, mindez pedig veszélybe sodorhatná a gazdaságok újranyitását, megkérdőjelezve ezzel a jelenlegi magas részvénypiaci árazási szintek helytállóságát. Ezek azonban kockázati forgatókönyvek, alapesetben további részvénypiaci emelkedésre számítunk.

Ilyen környezetben a részvények, azon belül is a ciklikus papírok felülsúlyozását javasoljuk modellportfóliónkban. Kedvezőbb árazási szintjeik kiemelt súlyt képviselnek a hazai és régiós részvények. A részvényeken túl alternatív eszközök, mint az ingatlanok és nyersanyagok (köztük az arany) is jelentős súllyal rendelkeznek a portfóliónkon belül."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.